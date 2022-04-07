快訊

不斷更新／各縣市現海量足跡！新北林口Outlet、大遠百上榜 高雄滿滿10頁一次看

受贈450萬...施明德：扁當時沒說國務機要費 現再討人情

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
保外就醫的前總統陳水扁今天在凱達格蘭基金會舉辦「國務機要費案國際記者會」。本報系資料照
保外就醫的前總統陳水扁今天在凱達格蘭基金會舉辦「國務機要費案國際記者會」。本報系資料照

前總統陳水扁今天表示，曾以國務機要費餽贈民進黨前主席施明德及捐助施明德講座基金會共450萬元。施明德今天臉書表示，陳水扁透過時任總統府參議郭文彬轉交款項時，說來自企業界，非政治界，現在卻且加碼說是國務機要費。施也說，這是一樁舊事，僅說明，不予評論。

施明德指出，馬永成與郭文彬都知道他很窮，轉交募款時，都說款項來自企業界，非政治界；陳水扁於女兒施雪蕙手術之時到台大醫院探訪，贈予100萬元，當時即交由他的助理陳涓淇專款專用，陳是長年負責管理記錄照護施雪蕙特別基金的人。

施明德表示，郭文彬轉交給施明德基金會的200萬元，當時並沒有說明來源為陳水扁，僅告知該款項為企業界人士贊助，當即轉由負責與台大施明德先生講座的執行長江宜樺聯繫的黃惠君，交予台大講座。

施明德說，這些事曾在2006年自己站出來反對陳水扁家族貪腐時，陳水扁就曾對外提出，但當時並沒有說明款項是出於國務機要費，現在卻又重新向自己再討一次「人情」。

施明德說明，在2006年驚聞此事時，非常氣憤地責備郭文彬，為何當時不告知錢來自陳水扁；郭文彬答，因為知道施明德曾婉拒過前總統李登輝1億5千萬元的餽贈，和前副總統連戰500萬元的贊助，因此怕會拒絕，才未告知。

施明德 陳水扁 台大醫院

延伸閱讀

陳水扁給450萬 施明德：沒說是國務機要費

陳水扁保外就醫卻能開記者會 台中監獄說話了

陳水扁大爆料 曾用國務機要費給施明德450萬

影／陳水扁為國務機要費開記者會 公開21項機密外交支出

相關新聞

日富士新聞：波洛西訪日後 將調整行程訪台

日本富士新聞台7日報導，消息人士透露，美國聯邦眾議院議長波洛西訪問日本後，將調整行程訪問台灣。

受贈450萬 施明德：扁當時沒說國務機要費 現再討人情

前總統陳水扁今天表示，曾以國務機要費餽贈民進黨前主席施明德及捐助施明德講座基金會共450萬元。施明德今天臉書表示，陳水扁...

出任國民黨駐美代表 黃介正：對美工作「全方位展開」

國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正指出，對美工作全方位展開，首要辦好主席朱立倫訪美行程，而他身為駐美代表，估計一年將訪美三...

放任雙北停課不同調 中央想坐等混亂…再來扮救世主？

Omicron變異株來得又急又快，光是雙北就已經超過48所高中以下學校停課，讓家長陷入恐慌。但總統蔡英文召開的防疫策略會議，卻未納入雙北市長的聲音；停課規定，教育部也任由地方政府提出比中央更嚴的標準，讓一個生活圈的雙北市出現落差，難道蔡政府打算坐等雙北產生混亂、矛盾，最後才出手，扮演選舉年的救世主？

朱立倫為何硬擋羅智強 憂重演2018提名慘痛教訓？

國民黨台北市議員羅智強自行宣布參選桃園市長，僅半天時間，國民黨秘書長黃健庭就舉行記者會表示，羅民調低於黨內潛在候選人，甚至比民進黨潛在對手低，地方議員也認為羅智強很弱，選策會已排除提名羅參選桃園市長可能性。黃健庭毫不留情面批評羅智強，當然是銜黨主席之命，朱立倫這次為何如此強硬？黨內表示，2018年不分區立委怯戰縣市長，國民黨打仗「找嘸人」的教訓，讓當初提名這些立委的朱立倫險成罪人，朱迄今「餘悸猶存」。

美國眾議院議長來台 吾爾開希：11日與波洛西見面

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）將率團訪問亞洲，預定十日抵台，與波洛西有30年交情的立法院人權委員會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。