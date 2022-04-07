受贈450萬...施明德：扁當時沒說國務機要費 現再討人情

前總統陳水扁今天表示，曾以國務機要費餽贈民進黨前主席施明德及捐助施明德講座基金會共450萬元。施明德今天臉書表示，陳水扁透過時任總統府參議郭文彬轉交款項時，說來自企業界，非政治界，現在卻且加碼說是國務機要費。施也說，這是一樁舊事，僅說明，不予評論。

施明德指出，馬永成與郭文彬都知道他很窮，轉交募款時，都說款項來自企業界，非政治界；陳水扁於女兒施雪蕙手術之時到台大醫院探訪，贈予100萬元，當時即交由他的助理陳涓淇專款專用，陳是長年負責管理記錄照護施雪蕙特別基金的人。

施明德表示，郭文彬轉交給施明德基金會的200萬元，當時並沒有說明來源為陳水扁，僅告知該款項為企業界人士贊助，當即轉由負責與台大施明德先生講座的執行長江宜樺聯繫的黃惠君，交予台大講座。

施明德說，這些事曾在2006年自己站出來反對陳水扁家族貪腐時，陳水扁就曾對外提出，但當時並沒有說明款項是出於國務機要費，現在卻又重新向自己再討一次「人情」。

施明德說明，在2006年驚聞此事時，非常氣憤地責備郭文彬，為何當時不告知錢來自陳水扁；郭文彬答，因為知道施明德曾婉拒過前總統李登輝1億5千萬元的餽贈，和前副總統連戰500萬元的贊助，因此怕會拒絕，才未告知。