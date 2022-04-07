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出任國民黨駐美代表 黃介正：對美工作「全方位展開」

聯合報 / 記者張加／即時報導
國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正。記者張加／攝影
國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正。記者張加／攝影

國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正指出，對美工作全方位展開，首要辦好主席朱立倫訪美行程，而他身為駐美代表，估計一年將訪美三至五次。

黃介正今出席台灣國際戰略學會舉辦的「烏克蘭戰爭效應─美日戰時會協防台灣嗎？」座談會，他分析，外國協防台灣有許多條件，包括適法性問題、該國領導人性格、發生時間點的該國國內事務，以及不同協防力道與方式；烏克蘭戰事讓台灣以不流血的方式「模擬考」，但外國人如何看待台海戰事，也將影響外國對協防台灣的態度與形式。

對於美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）可望訪台，黃介正會後受訪時說，此事一方面鼓舞台灣在面對許多外部挑戰時的信心，希望增加美國的信任度，另一方面有更好的台美合作或互信也符合美國利益；雖然訪台並不代表特別可以給予台灣其它實質幫助，但他覺得，美國為自身利益，透過眾院議長傳達美國關切台灣安全的作法，基本上從她飛機落地，就達到目的了。

談到擔任駐美代表與對美工作重點，黃介正表示，工作「全方位展開」，但有分時段，馬上要做的是辦好朱立倫訪美行程，能利用有效時間達到最大效果；暑假期間則有兩大方向，希望國際部與海外部合作在全美各地舉行座談，廣泛聽取意見，另盼能與認同台灣的年輕朋友交流、溝通；而年底美國期中選舉，國民黨會積極聯繫美國民主黨與共和黨比較重量級，或未來有發展潛力的國會議員，當然也會執行研究報告分析政情。

國民黨昨發布駐美人事，黃介正兼任駐美代表，副代表一職則由國際部副主任黃裕鈞兼任，黃裕鈞將常駐華府。

黃介正說，駐美代表處的人事安排與國際部人事連動，將來由國際部副主任以駐美副代表身分常駐華府，而身為駐美代表的他，估計一年訪美三至五次，當然每次都會有特殊的工作，包括重大議題溝通，或募款、僑界重大活動等，他都會盡量前往參加。

美國期中選舉 國民黨

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