基隆+41 林右昌：多處群聚已收斂 較擔心工地群聚疫情
中央公布基隆新增新冠肺炎確診41例，基隆市長林市長說明個案資訊時說，多數群聚個案都在收斂中，只剩零星個案，比較讓人擔心的是中正區某工地群聚，今天延伸新增15例，多是在家人、同事間傳播，要特別加強管控及圍堵。
林右昌說，今天41例中與中正區某工地相關15例、小吃店群聚2例、教會群聚2例、早起會群聚1例、物流群聚1例、崇右科大群聚2例、經國學院群聚1例、房仲群聚1例、與台北確診者足跡重疊2例、台北AI酒吧群聚1例、桃園確診個案1例、感染源待釐清12例。
衛生局疫調資料顯示，中正區某工地延伸新增15例中，多是經匡列居隔的家人或同時採檢確診，另外有些是得知同事確診等接觸者，自行快篩陽性經PCR採檢確診，或自行去採檢站PCR採檢確診。
林右昌說，工地群聚案前進篩檢站已發揮功能，未來也會對周邊社區進行快篩劑重點投放，希望還沒有篩檢的民眾，從外地回來時前往採檢。
林右昌表示，感染源待釐清的12例中，多數都是家人，但彼此之間的關聯性有待疫調進一步釐清。其中4例是愛心快篩計畫篩檢出來，4例是去社區採檢站採檢發現，另4例是自行到醫院去採檢確診。
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