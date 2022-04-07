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美國眾議院議長來台 吾爾開希：11日與波洛西見面

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（左）與立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）相識30餘年。圖／吾爾開希提供
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（左）與立法院人權委員會秘書長吾爾開希（右）相識30餘年。圖／吾爾開希提供

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）將率團訪問亞洲，預定十日抵台，與波洛西有30年交情的立法院人權委員會秘書長吾爾開希說，波洛西身為眾議院議長，在美國憲法地位排名第三順位，也是民主黨重要領袖，說是全世界最有影響力的政治人物之一也不為過，明確傳達台灣在美國民主自由共同價值聯盟中是非常的重要夥伴。

吾爾開希說，去年9月在美國曾邀波洛西訪台，當時送上鳳梨酥，她也認為台灣很親切，台灣在她心目中有重要地位，並強調「我會讓訪台成行」（I will make the trip happen），但吾爾開希也謙稱，這次來台都是外交部同仁的努力，「我只是加一點聲音，但來台沒有直接關係。」

吾爾開希說，去年約見面，今年就來台，感到很高興，也將在11日與波洛西見面，與會成員也在協調中，除了會見老友敘舊，也希望美國國會能監督行政權落實「美國競爭法案」中的友台內容。

吾爾開希說，他與波洛西相識30年以上，當時波洛西剛當選議員，1992年波洛西也到天安門廣場，表達對六四事件的表態，在他出任美國的中國民主基金會共同主席時，波洛西也出任顧問委員會主席，一直以來對人權及中國民主議題都非常關切。

「說是全世界最有影響力的政治人物之一也不為過」，吾爾開希說，波洛西來台，明確傳達美國把台灣當作好朋友的訊息，是民主自由共同價值聯盟的成員，美國以後對中國政策，「民主自由最重要」，過去的美國對中國政策建立在不切實際虛幻的夢想，以為與中國經濟合作，會讓中國進入世界體系，改變成自由民主。

吾爾開希說，現在的美國已做出調整，美國維持世界秩序，要以自由民主價值為前提核心，台灣會成為世界秩序中非常重要夥伴，美國最重要的政治領袖、眾議長來台，清楚傳達這訊息，部分人仍在散布美國對台灣不夠友好，是別有用心、附和北京的做法，這次來台可以讓台灣人更有清醒思辨能力。

美國 波洛西

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