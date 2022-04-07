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中正紀念堂繼續轉型 「功過並陳」展出鄭南榕自焚雕像

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
今天於中正紀念堂開展的「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，用史料、藝術裝置展示台灣半世紀以來追求自由的艱辛路程，包括從鄭南榕博物館借展的鄭南榕自焚雕像。此一雕像全身漆黑、臉上表情扭曲卻張開嘴巴吶喊，象徵「自由的靈魂」，令人震撼。記者陳宛茜／攝影
今天於中正紀念堂開展的「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，用史料、藝術裝置展示台灣半世紀以來追求自由的艱辛路程，包括從鄭南榕博物館借展的鄭南榕自焚雕像。此一雕像全身漆黑、臉上表情扭曲卻張開嘴巴吶喊，象徵「自由的靈魂」，令人震撼。記者陳宛茜／攝影

中正紀念堂一樓的蔣中正總統常設展中，恆常放著蔣中正生前使用的凱迪拉克座車、辦公陳設、史料等。今天開展的「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，則在展示蔣中正生前貢獻的展示之外，用史料、藝術裝置展示台灣半世紀以來追求自由的艱辛路程，包括從鄭南榕博物館借展的鄭南榕自焚雕像。此一雕像全身漆黑、臉上表情扭曲卻張開嘴巴吶喊，象徵「自由的靈魂」，令人震撼。

今天是4月7日，也是紀念鄭南榕自焚殉難而訂定的「言論自由日」。1989年4月，《自由時代》週刊創辦人鄭南榕因主張台獨言論，遭國民黨當局以叛亂罪移送法辦，為了堅持言論自由不容侵犯的立場，在4月7日警方強勢拘提時，選擇在自由時代雜誌社內自焚殉難。本次展覽特別複製還原當時《自由時代》週刊辦公室的鄭南榕自焚現場，讓民眾彷彿回到事發現場，體會當時鄭南榕堅決捍衛百分百言論自由的無畏精神。

「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽即日起於中正紀念堂1樓常設展廳展出。展覽呈現台灣自威權時代邁向今日自由國家的過程，同時也介紹這段追尋自由之路上的重要人物與故事，期盼帶領民眾一同回顧過去、理解現在、展望未來。此展的特色是在一樓蔣中正常設展展室外的空間，展出關於台灣在威權時代中發生許多政府侵害人民言論自由的案例，如六四事件、二二八事件、美麗島事件等。既形成對照，也是延續之前文化部表示要讓中正紀念堂呈現「功過並陳」的基調。

此外，展覽中也以人物特寫的方式，介紹多位在臺灣追尋自由之路上曾有特殊貢獻的重要人物，包括楊逵、雷震、傅正、殷海光、彭明敏、魏廷朝、謝聰敏、李敖、柏楊、黃信介、康寧祥、施明德、鄭南榕、李鎮源、陳水扁、許世賢、陳菊、艾琳達、呂秀蓮等，除了介紹這些人物對臺灣的影響，也搭配展出相關史料及複製文物。

展覽以台灣言論自由進程為主軸，依據1945年至今的歷史脈絡，分別以「言論箝制體制的形成」、「1945-1949年台灣媒體浩劫與四六事件」、「1950年代《自由中國》與不分省籍的奮戰」、「1960年代言論窒息下無畏的身影」、「1970、1980年代黨外集體行動的挫折與突圍」、「1987-1992年最後一哩路的犧牲與衝撞」、「新時代的挑戰」等單元，呈現台灣從人權黑暗到自由民主的艱辛歷程。

今天於中正紀念堂開展的「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，用史料、藝術裝置展示台灣半世紀以來追求自由的艱辛路程，包括從鄭南榕博物館借展的鄭南榕自焚雕像。此一雕像全身漆黑、臉上表情扭曲卻張開嘴巴吶喊，象徵「自由的靈魂」，令人震撼。記者陳宛茜／攝影
今天於中正紀念堂開展的「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」常設展，用史料、藝術裝置展示台灣半世紀以來追求自由的艱辛路程，包括從鄭南榕博物館借展的鄭南榕自焚雕像。此一雕像全身漆黑、臉上表情扭曲卻張開嘴巴吶喊，象徵「自由的靈魂」，令人震撼。記者陳宛茜／攝影

鄭南榕 蔣中正 中正紀念堂

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