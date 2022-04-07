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瑞典國會、歐洲議會大陣仗訪台 蔡英文12日接見

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
蔡英文總統。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

「台灣瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」將於4月10至14日訪問台灣，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府誠摯歡迎由瑞典國會「台灣瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）議員及瑞典籍「歐洲議會」議員魏莫斯（Charlie Weimers）共同擔任團長率團來訪，蔡英文總統預計將在4月12日上午，於總統府接見訪問團。

張惇涵表示，這次訪團成員另包括瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會謝必揚（Björn Söder）議員、艾勒斯（Lars Adaktusson）議員、魏馬可（Markus Wiechel）議員、康蕾德（Åsa Coenraads）議員、艾索菲（Ann-Sofie Alm）議員、普拉斯（Lars Püss）議員、柯艾森（Alexander Christiansson）議員及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人。

張惇涵表示，台灣與瑞典是理念相近的民主夥伴，今年2月，瑞典國會所進行的年度外交政策辯論，台灣議題即獲得跨黨派國會議員高度關注。此行為瑞典國會議員與瑞典籍歐洲議員首度共同組團訪台，具有重要意義，訪團多位成員也多次在國際社會力挺台灣。

張惇涵表示，歐洲議會於去年10月21日通過的「台歐盟政治關係暨合作」歷史性決議案，便是由此次訪團共同團長魏莫斯擔任決議案的起草人兼報告人。另一位訪團共同團長歐柏莉及一同訪台的呂謝婷、魏馬可與艾勒斯，也都曾在瑞典國會積極為台灣發聲，謝必揚也曾就協助台灣的國際參與提出書面質詢。

張惇涵表示，訪團此行不僅凸顯民主夥伴間不遠千里的相互扶持力量，更展現瑞典的友台力量正在逐漸茁壯，更在歐洲議會獲得正面迴響。期盼透過此行的各領域深入交流，台灣與瑞典攜手合作，共同提升全球民主的韌性，也進一步深化台灣與瑞典及歐盟間的合作夥伴關係。

瑞典 張惇涵 蔡英文

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