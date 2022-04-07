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馮世寬認退撫基金沒效益 銓敘部：仍居各政府基金第一

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖為考試院。本報資料照片
圖為考試院。本報資料照片

公務人員退撫基金持續出現虧損，收益率為負2.4％，退輔會會主委馮世寬今表示，這麼大一筆錢，應該找一個會投資的公司操作，而不是讓公務員自己操作。銓敘部長周志宏表示，退撫基金近3年加權平均收益率為10.38%，且去年收益率達11.85%，在政府六大基金中排名第2，除公保準備金外，是優於行政院管理各政府基金的表現。

馮世寬表示，退撫基金應該是考試院在管理，「我也覺得很奇怪」，但那麼多錢，應該找一個會投資的公司幫忙操作，而不是公務員自己運作，並強調「我不是批評，也不是不敢批評」，而是真的要做選擇有效益的單位，直率表示目前的操作「沒有效益」。

周志宏表示，今年前2月雖因美國聯準會升息、俄烏地緣政治局勢加劇等因素，導致全球股市普遍下跌而有虧損現象，但退撫基金虧損幅度最小，表現居各政府基金第一。因此不應以短期現象評價同仁整體表現，否則難免失之偏頗，也抹煞公務同仁的努力付出。

周志宏指出，馮世寬發言初衷或許基於關心，但其評論內容顯示對政府基金運作的實務較欠缺理解。退撫基金與行政院勞動基金等運作相似，長期皆有委託專業機構經營代操，但也保持部分自營以分散投資風險。

在自營部分，也是由具基金營運專業背景的公務人員負責，並有專家顧問協助擬定投資策略，長期以來自營與委外的收益率也大致相當。馮世寬的認知與事實有相當的落差。

周志宏說，基管會人員一貫本於職責，持續提升經營績效，也歡迎各種專業建議。但對於外界的錯誤理解與評論仍有澄清必要，避免以訛傳訛造成社會誤解。

馮世寬 退撫基金

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