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俄烏戰爭陷膠著 游錫堃：防衛意志堅定就可得道多助

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院院長游錫堃。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
立法院院長游錫堃。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

俄羅斯入侵烏克蘭，戰況陷入膠著。立法院長游錫堃今表示，俄國軍備領先，打烏克蘭卻陷入膠著，凸顯科技發達以後更有利防守方，且只要守備方防衛意志堅定，又是民主國家，可以得道多助，讓侵略者受到傷害。

游錫堃說，武器精良與堅強國民防衛意志，敵對國就不敢輕舉妄動。但游也坦言，台灣就是被質疑全民意志，年輕人被說是草莓族、役期太短，國人防衛意志無法展現，但只要把先民留下的台灣精神找出來，就能鞏固防衛意志，不用花錢買。

游錫堃表示，烏克蘭就是抗敵意志堅定，至今沒有看到有一個人主動投降；而台灣也是民主國家，還有海峽天險沒有這麼容易遭攻略，未來三道防線分別為海峽、灘頭與人民防衛意志，歷史上侵略他國的政權都不會維持太久。

游錫堃舉例，俄羅斯是侵略烏克蘭，不被國際允許；日本當初則是因大清割讓台灣，來台接收是符合國際法規定，師出有名，但當時日本接收台灣花了5個月又20天，之後又發生民變，19年也沒辦法平定，台灣過去抵禦外侮精神值得敬佩。

游錫堃 俄烏戰爭

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