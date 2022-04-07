美眾院議長波洛西將訪台？外交部：適時說明

有關美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）近日將展開亞洲行，包括訪問台灣，我外交部今天仍未證實，僅表示會在適當時候對外說明。

外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，洽邀美國各層級官員、政要訪問台灣，是外交部對美工作重要一環，外交部與駐美各館處持續推動洽邀美國官員和政要訪問台灣，但對於相關人士邀訪，若有具體進展，外交部會在適當時候對外說明。

另傳出美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）、眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）都將訪台；歐江安僅說，我國政府一向歡迎美國國會議員，無論眾議員或參議員訪台，外交部和駐美處都會持續與美國友人維持良好互動與交流，若有進一步消息，會適時對外說明。

不過，米克斯稍早（美東時間6日晚間）推文表示，他新冠肺炎檢測呈陽性；米克斯推文雖未提及出訪，但確診恐影響原訂行程。

此外，據報導，駐日代表謝長廷近日表示，包括日本自民黨青年局在內，目前已有多個日本團體申請在5月訪台。

歐江安今說，外交部向來積極推動洽邀日本政要，目前仍在安排中，若確定訪團確切資訊與日期，會適時對外說明。