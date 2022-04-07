美前官員祈退輔基金投資？馮世寬：堅決反對 加以斷絕

外傳美前國務卿龐培歐月前來台訪問時，曾傳達有意爭取退撫基金投資其私募基金，此節業經官方否認。今日有立委在立法院詢及退輔會主委馮世寬對此事的立場，馮世寬說，若有那一刻來臨，他以退輔會主委身份，「堅決反對」；而外界若有這種想法，他就加以斷決。

馮世寬今率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務概況報告，針對公務人員退撫基金日前公布今年至2月底績效，虧損新台幣173.88億元，馮世寬會前受訪表示，退撫基金並非退輔會主管，是由考試院管理，但績效低下他也覺得很奇怪，「應該找會投資的公司來管，不是公務員自己來管。」

國民黨立委洪孟楷稍後質詢表示，媒體曾報導美有前國務卿來台爭取退輔等相關基金投資，雖然行政院長蘇貞昌已駁斥此事，但若有任何國家作政治操作想要來染指退輔基金，他要請教馮世寬對此事的立場與態度。

馮世寬答詢表示，請你相信，若有那一刻的來臨，他以退輔會主委的身份，堅決反對。他說，他不提政治，但外界若有這種想法，他就加以斷決。