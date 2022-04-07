瑞典國會議員與瑞典籍歐洲議員共同組團 10日訪台

外交部今宣布，「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」訂於10日至14日訪問台灣，期間將會晤總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等多位官員；外交部表示，相信此訪團來訪將可進一步深化台灣與瑞典，以及台歐盟間的合作與交流。

外交部發言人歐江安今在例行記者會宣布此事並表示，訪賓將會晤蔡總統，蘇貞昌、游錫堃、外交部長吳釗燮、行政院政務委員兼發言人羅秉成、數位政務委員唐鳳、經濟部長王美花、陸委會主委邱太三，並分別接受游錫堃及吳釗燮的款宴；訪團成員並將與我國研究國防安全的智庫學者專家進行座談，會晤在台灣的瑞典企業代表、學生及僑胞，另參訪我國文經建設。

歐江安說，訪團全體團員的抵離以及在台期間各項活動規劃安排，均完全遵守「中央流行疫情指揮中心」的各項防疫規定與指引。

外交部表示，面臨複雜多變的國際局勢，台灣與瑞典始終是堅定且理念相近的夥伴，尤其在強化民主韌性及抵禦假訊息、惡意網路攻擊等複合式威脅，雙方均期盼有進一步交流合作的機會；當今威權主義國家積極對外擴張，對全球民主、人權、法治等普世價值構成挑戰，瑞典國會議員與瑞典籍歐洲議員首度共同組團訪台，更能凸顯民主夥伴相互扶持、團結一致支持台灣的重大意義。

外交部指出，訪團由瑞典國會「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉（Boriana Åberg）議員與瑞典籍「歐洲議會」魏莫斯（Charlie Weimers）議員共同擔任團長，團員包括：瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）、瑞典國會議員謝必揚（Björn Söder）、艾勒斯（Lars Adaktusson）、魏馬可（Markus Wiechel）、康蕾德（Åsa Coenraads）、艾索菲（Ann-Sofie Alm）、普拉斯（Lars Püss）、柯艾森（Alexander Christiansson），以及歐洲議會相關黨團政策顧問等共12人；外交部對於歐柏莉及魏莫斯共同率團來台訪問，表達誠摯歡迎。