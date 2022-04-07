即時短評／綠屏東初選亂象令人瞠目結舌 一黨獨大有恃無恐非縣民之福

被喻為史上廝殺最激烈的民進黨屏東縣長黨內初選，隨著民調今天結束由周春米出線落幕；這場殺到昏天暗地、公平性飽受質疑的初選，從正副總統合照看板爭議、縣長潘孟安公開表態「選擇性支持」、動用行政資源輔選、到被形容引清兵入關的國民黨勢力介入、直指初選砸大錢，以後如何還，亂象多到讓人瞠目結舌，除了初選遊戲規則鬆散，加上長期一黨獨大「頭過身就過」，才殺得如此有恃無恐。

鍾佳濱、周春米和莊瑞雄的激戰從去年就開始，3人與正副總統合成的競選看板大戰，驚動黨中央下令停止掛，接著有與國民黨地方派系結合的「與魔鬼共舞說」、「引清入關說」、縣長潘孟安表態並以行政資源支持周春米的「指定接班說」，到各自爭取黨內派系立委、大咖站台，為了出線無不使用渾身解數，屏南芒果年初因大雨酥花，1人安排勘災，卻變成3人在同一天、不同時段到產區勘災，比聲量也比曝光率。

縣長潘孟安公開支持沒有行政資歷和選舉經驗的周春米，莊、鍾2人大表不滿，直指潘孟安當然可以支持周春米，但「手握權力的人要有所節制」，公家資源到底有沒有用到特定人身上，大家心知肚明；被指未堅守行政中立立場的潘孟安說明之所以挺周，是回報周過去擔任法律顧問和立委任內一起向中央爭取建設和經費的努力，他沒說的是，初選規則有規範？

選舉要花錢，縣長黨內初選的參選經費同樣沒有遊戲規則規範，挺鍾佳濱的前屏東縣長曹啟鴻就砲轟，這場初選看不到政策牛肉的辯論，只看到金錢競賽，還有人引進外力破壞民進黨團結，鍾也在初選最後一天砲轟另兩人砸大錢投入初選，以後如何還；莊瑞雄認為此次初選突顯諸多公平性問題，會向蔡英文主席建議訂定初選經費使用、行政中立和不得引用他黨外力干預的吳三桂條款。

民進黨在屏東縣已執政25年，在長期綠大於藍的優勢下，自詡縣長初選過關等於當選，初選紛擾會在落幕後大團結，但莫忘民意如流水，驕兵必敗的道理，也不要忽略傳統藍大於綠的桃園、基隆、新竹市目前由民進黨執政，綠大於藍的宜蘭、雲林縣由國民黨執政，屏東初選互打的傷口短期難癒合，還有無黨籍立委蘇震清的不確定因子，若再說初選通過等同當選，就小看選民了，更非屏東縣民之福。

相較於民進黨三強初選的激戰表現，屏東縣雖是綠大於藍的最艱困選區，但過去曾經長期執政的國民黨，在這場選戰中的表現，包括國民黨議長周典論為確保自己下屆議長連任力挺周春米的言論、國民黨民代化身綠營初選說明會「民調解說員」暗中助選，不免讓藍營支持者憂心，綠地恐難變藍天。