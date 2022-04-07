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國際新聞女權說教？台灣為何需要性別視角

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追思鄭南榕 柯文哲：言論自由民主基石 靠前人奮鬥犧牲

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
今天是言論自由日，台北市長柯文哲今天在臉書提到，「言論自由是民主的基石，靠前人的奮鬥犧牲奠定」。現在的台灣，正是因為鄭南榕等民主前輩的堅持，才逐漸走出威權邁向民主。本報資料照片
今天是言論自由日，台北市長柯文哲今天在臉書提到，「言論自由是民主的基石，靠前人的奮鬥犧牲奠定」。現在的台灣，正是因為鄭南榕等民主前輩的堅持，才逐漸走出威權邁向民主。本報資料照片

今天是言論自由日，台北市長柯文哲今天在臉書提到，「言論自由是民主的基石，靠前人的奮鬥犧牲奠定」。現在的台灣，正是因為鄭南榕等民主前輩的堅持，才逐漸走出威權邁向民主。

柯也說，「我們應該務實、寬容、開放、做得更多」。並要窮盡心力，與利害攸關的國家共同努力，確保台海和平與印太地區的穩定。也讓100%的自由、公義與公益，人道與人權，在台灣永存。

柯文哲提到，1989年4月7日，鄭南榕先生為爭取言論自由，不惜採取壯烈行動。他生前非常關注其他國家的社運進程。由鄭南榕所創辦的「自由時代週刊」，倡議民主和自由的文風，曾聚焦1970年代的《韓國學生運動史》。據友人透露，鄭南榕希望韓國學生運動能啟蒙當年的台灣人，勇於挑戰政治禁忌；他更把文字化作武器，奮勇抵禦極權對人民自由的侵擾。

柯說，現在的台灣，正是因為鄭南榕等民主前輩的堅持，才逐漸走出威權邁向民主。在前人打下的基石上，應該務實、寬容、開放、做得更多，讓100%的自由、公義與公益，人道與人權，在台灣永存。

鄭南榕 柯文哲

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