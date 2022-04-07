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馮世寬：我駐美單位將組團參加美國殤日華府大遊行

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，該會駐美人員於今年1月赴任，下（5）月將結合我駐美代表處、海外榮光會等組織，組團參加華府大遊行。圖／取自立法院直播
退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，該會駐美人員於今年1月赴任，下（5）月將結合我駐美代表處、海外榮光會等組織，組團參加華府大遊行。圖／取自立法院直播

退輔會主委馮世寬上午在立法院表示，該會駐美人員於今年1月赴任，下（5）月將結合我駐美代表處、海外榮光會等組織，組團參加華府大遊行。

5月最後一個星期一是美國的國殤日（Memorial Day）。華府「榮光會」連年都組團參加當天的退伍軍人大遊行，接受最高禮敬及沿途群眾致意。

馮世寬今率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務概況報告，並備質詢。會中同時審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算關於國軍退除役官兵輔導委員會主管非營業基金－作業基金、國軍退除役官兵安置基金與榮民醫療作業基金。

馮世寬報告表示，為強化與各國退伍軍人組織交流，退輔會組織法修正案業經立法院三讀通過，總統並於110年5月12日令頒施行。

馮世寬表示，駐美人員於今年1月赴任，初期工作重點為輔導海外榮光會、凝聚榮僑向心、協助推展國民外交，強化與美國退伍軍人社團聯繫，運用其對國會政治影響力，推動各項友我法案。但受美國疫情升高影響，各界活動多暫停或延後，於落實防疫前題下，仍積極拜會退伍軍人協會等機構團體，諸如華府榮光聯誼會、美國國防大學國家安全政策研究中心、美國海外作戰退伍軍人協會及華府黃埔同學會。

馮世寬說，未來透過駐美代表處，與美國退伍軍人事務部建立溝通管道，推動雙方高層互訪，增加包括就業輔導、長照、特別是優質醫療實務交流與互惠合作，及美國駐泛太平洋地區軍人、民眾來台就醫等醫療協助。讓我國醫療「暖」實力在國際發光發熱，進而提升我退除役官兵與眷屬福祉。

馮世寬特別表示，「報告裡沒寫的」，下（5）月駐美人員將結合海外榮光會、我駐美代表處等，組團參加華府大遊行。

退伍軍人 美國 馮世寬

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