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雙北戰中央／蘇揆提台灣模式 侯友宜「共存、清零說清楚」引熱議

DailyView網路溫度計 / 文/朱涵瑜
行政院長蘇貞昌(左)、新北市長侯友宜(右)。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
行政院長蘇貞昌(左)、新北市長侯友宜(右)。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

近期本土疫情延燒，尤其是雙北地區，確診人數明顯較其他縣市多，在防疫政策與措施上，雙北市長似乎和中央看法不太相同，因此，砲口一致對準中央。其中，擁有4百多萬人的新北市，人口數居全國之冠，面對持續升溫的國內疫情，防疫措施更是絲毫都不能鬆懈，為了防疫政策和觀點，侯友宜更是對中央隔空開槓。

「疫情、停電」侯友宜、蘇貞昌近期頻開槓引戰 網友觀戰炒熱話題

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/03/07~2022/04/05）統計調查，侯友宜近一個月的網路聲量最高峰就落在4月2日，共有4,460筆討論，主要是因為於蘇貞昌提出「防疫政策台灣新模式」，不僅引發外界相當多疑問，到底什麼是台灣新模式，新北市長侯友宜直球拋出問中央「先說清楚要共存還是要清零」，也引來不少討論，新北、中央透過媒體、社群新聞互槓，一來一往炒熱話題。

為了一些市政、疫情問題，侯友宜近期和中央開槓也已非第一次，3月時全台無預警大停電，讓電力問題延燒，侯友宜質疑蘇貞昌為何不敢向外界承諾不會再停電，對此，蘇貞昌沒有直接回應，反而藉著出席活動時，表示新北市辦公室大樓是他蓋的，酸侯友宜不知道感恩、感念。行政院長跟最大地方諸侯，兩人從民生停電議題，吵到新北市政府辦公大樓誰蓋的，有網友說兩人吵架話題焦點有點對不上，但卻也成功地讓「蘇侯」吵架引發關注，光是3月14日當天網路聲量就有4,373筆。

侯友宜近一個月網路聲量趨勢

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

防疫觀點不同調「地方 vs.中央」互槓！侯友宜提「在宅照護」避醫療排擠

有鑒於近期本土確診人數攀升，侯友宜近日拋出「在宅照護」模式，喊話中央目前大部分確診者多屬輕症或無症狀， 因此應提早啟動「在宅照護」模式，以防止排擠醫療量能。從《KEYPO大數據關鍵引擎》（時間：2022/04/04~2022/04/05）分析觀察，網路熱門關鍵字除了「醫療排擠、在宅照護」等等之外，「中央」兩個字的討論熱度同樣很高，顯示出侯友宜和中央之間的互槓，也是網友討論焦點之一。

在宅照護網路熱關鍵字

 image source:KEYPO大數據關鍵引擎

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月07日至2022年04月05日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『侯友宜』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。





侯友宜 蘇貞昌 陳時中

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