雙北戰中央／左嗆陳時中、右槓蘇貞昌 柯文哲聲量創近月新高

隨著台北市疫情多點爆發，台北市長柯文哲對外說明疫情的機會也變多了，曝光多，連帶地也讓柯文哲有機會針對熱議話題開砲，尤其是防疫政策上，更是砲口對準陳時中，表示「講到防疫，我們絕對比他更懂」。而就在同一日，行政院長蘇貞昌於兒童節時表示未來要落實「班班有冷氣」的政策，但柯文哲反虧「班班會停電」，從防疫到電力話題，柯文哲左打陳時中，右嗆蘇貞昌，兩項話題都替他創造高聲量。

柯文哲、陳時中隔空開嗆！支持者也開戰 酸柯「嘴砲王」酸陳「你下來」

透過從《KEYPO大數據關鍵引擎》（分析時間：2022/03/07～2022/04/05）觀察分析，針對中央拋出防疫台灣新模式的說法，柯文哲回嗆防疫上，比陳時中更懂之外，讓他當天網路聲量高達2萬2329筆，飆創近一個月最高點；但柯文哲不只嗆陳時中，還連帶罵了陳時中旁邊的一排人，表示都是同一批老師教出來的，所以專業上怎麼做、大家都很清楚，柯文哲還指出，中央的口號是「正常生活、積極防疫」，但到底什麼叫正常生活？

對此，陳時中則回應「他懂最好，我不是說他不懂，懂最好，趕快做」，但是後陳時中也再度強調，他沒有說柯文哲不懂，絕對沒有這個意思，只是講過很多次了，如果柯文哲有不懂的地方，可以行文溝通。中央、地方隔空喊話，不僅砲火猛烈，網路輿論也跟著炸鍋，有網友大嗆柯文哲「柯文哲就嘴砲王，根本做不到事」，另外也有網友酸陳時中「那你下來啊」，柯陳雙方的支持者，同樣在網路上吵得不可開交。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

停電前先「班班跳電」引熱議？台電本月起壓力測試拚「校校會發電」

蘇貞昌說的「班班有冷氣」政策，預計今年5月即將上路，蘇揆強調選在兒童節宣告，就是希望這是全台灣學童最好的兒童節禮物。然而，有部分網友因為近期頻繁停電而不埋單，帶動網路熱議「班班會停電」，跟著時事話題走，柯文哲也酸「班班停電前，班班都跳電」，還說冷氣如果裝上去，但電路沒變，一開機的下場就是全校跳電，針對這番說法，經濟部長王美花於日前極力澄清解釋，政策是經過相當周延的規劃，教育部不只補助冷氣，也包含電路改善費用，其中，台北市線路改善經費逾5億元。

同時，台電也加強說明，從2020年開始就投入超過3,000名人力，強化學校周邊設備，並與地方政府合作，為全國3,500間學校進行電力改善，本月起配合教育部進行各校，冷氣全開壓力測試，確保用電安全；另外，台電協助學校設置屋頂型太陽光電發電設備，共計全國校園光電裝置容量增加330MW，年發電量約4.1億度，不僅高於校園冷氣用電，除了行政院要求的「班班有冷氣」之外，也會進一步達到「校校會發電」。

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