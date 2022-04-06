病毒進到生活圈！黃珊珊：不強求清零 不放任病毒擴散
台北市今天本土新增45例，台北市副市長黃珊珊晚間臉書表示，「病毒進到社區了，進到我們的生活圈，必須思考如何保護自己，保護家人」，北市府的防疫戰略也將遵循「不強求清零，不放任病毒擴散」。
黃珊珊說，檢疫政策由14天改為10天後，感染趨勢線開始往上走，證明國內防疫成績，取決於邊境管制的嚴格程度。現在的情況是每日境外移入近百例，本土感染數持續創新高、感染案例打散在社區多點，職場，校園及家庭的群聚感染陸續出現在我們周遭，勢必要有新的做法。
黃說，北市府遵循「不強求清零，不放任病毒擴散」，中央公布進一步細節前，北市的公衛政策將調整，包括疫調戰術改變，從「詳細」改為「快」，務求盡速切斷傳染鍊，居隔人數限縮在第一圈；繼續徵用防疫旅館，由於大量移工入台，只剩900多間房可調度運用，至少得擴充上千床；另外，也擴大篩檢量能，估計每日共可篩1200人。
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