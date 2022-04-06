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顏若芳酸柯文哲 楊寶楨嗆：不如建議民進黨訂新防疫規範

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
民眾黨發言人楊寶楨。圖／取自楊寶楨臉書
民眾黨發言人楊寶楨。圖／取自楊寶楨臉書

台北市長柯文哲昨天稱自己比衛福部長陳時中還懂防疫，被民進黨市議員擬參選人顏若芳酸若柯文哲這麼厲害去年怎麼會萬華、北農疫情大爆發；台灣民眾黨發言人楊寶楨今天說，當時邊境破口不就是因為執政黨沒守好，才衍生出一連串本土的社區感染的嗎？

楊寶楨今天在臉書上表示，去年疫情爆發最嚴重的時刻，因為大家都還沒打疫苗，搞得人心惶惶，好不容易迎來第一批15萬劑莫德納疫苗，外界質疑為何不能再趕緊來更多疫苗，當時擔任民進黨發言人的顏若芳說「一次來太多難消化」。

楊寶楨說，在民心最不穩定的時候，為了掩蓋民進黨政府沒有超前準備疫苗採購這件事，顏若芳竟然說出這樣冠冕堂皇的話；而且當時的時空背景，單日施打量能可達40萬劑。

顏若芳如今質疑柯文哲如果防疫這麼厲害，當時萬華和北農疫情為何會爆發，「怎麼好意思問呢？當時邊境破口不就是因為執政黨沒守好，才衍生出一連串本土的社區感染嗎？」

楊寶楨說，在大家最迫切需要疫苗的時候，鴻海創辦人郭台銘願意捐BNT疫苗，蔡政府還在各種刁難、各種「卡」，時間耽誤下來而喪失的人命，又該算在誰頭上？現在疫情再次爆發，大家殷殷期盼政府採購新的BNT疫苗，郭台銘說去年就提出過可以繼續捐贈，卻遲遲得不到政府的回應；蔡政府說好的超前部署呢，難道要讓恐慌再度上演嗎？

楊寶楨說，建議顏若芳與其有空嗆柯文哲，不如向民進黨提出建言，拋下政治算計，趕緊修訂出新的防疫規範標準，以及購買新一波疫苗，以安民心，這就會是很大的防疫貢獻了。

新冠肺炎 顏若芳 柯文哲 民進黨 民眾黨

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