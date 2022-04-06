全國檢察長將異動 基層檢察官籲請法務部勿黑箱作業

檢察總長江惠民任期至今年5月7日，屆時全國檢察長可能同步異動。為期落實檢察長遴選程序公開透明，由基層檢察官組成的劍青檢改協會，今天籲請法務部循去年作法，提前1個月公告遴任作業程序，切勿「會前會」黑箱作業，暗中進行高層交辦口袋名單。

劍青檢改會聲明如下：

二、依照去年優良做法，亟需提早公告作業，期程大約需1個月。參考去年：公開徵求參選人報名期間約需2周(讓參選人及各方思考)，公布候選名單並開始徵求全國意見也約需2周(讓票選委員及各方彙整意見)。如以109年度為例，法務部僅在7天前(包含週六日)突然宣布下周五加開檢審會(臨時會)辦理遴任入圍程序，使檢審委員無從向全國檢察官及各界廣徵意見，差點淪為往昔黑箱作法。

所幸當時，經票選委員向法務部提出異議、要求延後開會，法務部從善如流，延後1周再開。然而即便延後1周再開，9位票選委員作業時間明顯不足，幸因首次試辦，尚能圓滿完成任務。去年度，本會3月初主動呼籲法務部注意提早公告，法務部亦從善如流，於3月8日辦理公告(請檢審會4月9日提出推薦名單給部長)，而給予1個月充足期程，形成優良作法。

三、今年5月7日檢察總長卸任，有鑑於蔡總統已於3月31日將新任人選咨文送至立法院，預期近日將進行審議。屆時全國檢察長應會同步異動，而部長圈選日期，以及檢審會提交名單日期，都需要在異動日前數日完成，目前已進入1個月倒數時間。

為避免前年倉促情況重演，建請法務部儘早作業，能在約1個月前公告檢審會審議遴任檢察長之開會時間，缺額數亦能及早公告。倘因尊重立法院審議日程，仍允宜最速件辦理，俾利建立優良慣例，讓程序公開透明，也讓檢審委員提早準備，並能儘早接受全國檢察官及各界意見，向法務部長推薦最適首長人選。