馬文君批防疫花8千億只會造名詞 都快創出「類宇宙」

國內新冠疫情發燒，本土確診今天達281例再創新高，防疫到底要「清零」還是「共存」，疫情指揮中心沒有確切政策，反而又提出「類共存」。立委馬文君痛批，疫情至今2年多，花了8千多億元，中央只會發明新名詞，從「類普篩」、「類共存」，都快創出「類宇宙」，防疫政策荒唐可笑。

馬文君說，台灣疫情接連多點爆發，眼看著就要爆發大流行，但疫情指揮中心不敢承擔責任，基隆疫情爆發後，中央不敢強制普篩，就想出新名詞「類普篩」，基隆市長還加碼想出「全民愛心防疫篩檢」，讓原本應快速完成的普篩拖延至今，造成更多擴散。

而疫情日漸嚴重，中央疫情指揮中心對於該清零或共存，本該訂出相關防疫方案，沒想到今天又提出「類共存」，這種好聽但不負責任的名詞。

面對疫情擴散，中央應該完成防疫量能盤整，台灣有多少疫苗、藥物、隔離、重症收容是否足夠都是當務之急。尤其，疫情這兩年，中央疫情指揮中心負責防疫政策，但該如何和地方政府分工卻沒有明確作法，更不管地方是否能執行。

以媽祖遶境來說，中央疫情指揮中心通知地方政府，要求宮廟密切配合，參與遶境人員、信眾須打滿第三劑疫苗，廟方須發給識別證。但遶境往往是信徒、觀光客自行加入很難約束，縣市政府反映很難執行，但疫情指揮中心也不敢取消宗教遶境，讓地方「挫咧等」。

她認為，蔡政府如認為疫情爆發已經難免，應該想辦法提升第三劑疫苗施打率，並準備好防疫能量，尤其，應該與地方政府好好合作，中央每天只想著發明，連民眾都笑稱疫情指揮中心快創造出「類宇宙」，更凸顯中央防疫荒唐可笑。