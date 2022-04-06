邢泰釗檢察總長若過關 張斗輝掌高檢兵符呼聲高

總統蔡英文提名台灣高等檢察署檢察長邢泰釗為最高檢察署檢察總長，咨文上周送立法院，預計本月由立法委員審查後行使同意權，如無意外，可望過關，高檢署檢察長遺缺目前以法務部常務次長張斗輝接任、掌二審檢察兵符呼聲高。

張斗輝是司法官學院20期結業，曾任澎湖、屏東、彰化、台中地檢署檢察長、台南高分檢檢察長，近期主責毒品防制、平抑物價業務，於相關人選中資歷完整，「票選檢察總長」時獲294票。

台中高分檢檢察長謝榮盛、高雄高分檢檢察長張清雲同為司法官學院17期結業、同為42年次，謝擔任二審檢察長「滿六」，張還有1年任期，除非層峰有意張「過水」擔任高本檢檢察長1年卸甲，否則2人接掌台高檢希望不大。

二審檢察分署檢察長派令，不必經過行政院，高本檢檢察長則不然。事實上，高本檢檢察長依檢察一體可了解全國地檢署業務；老一輩檢察官說，黨國一體時，高檢署檢察長需經過國民黨中常會點頭，職務、名器質量均重。

外傳高檢署檢察長的可能人選，還包括最高檢主任檢察官呂文忠。呂於調查局長卸任後，獲安排擔任最高檢主任檢察官，呂局長任內爆「毒品掉包」、「筆錄外洩」風波引發「上面」震怒，雖陋規不全然歸咎呂，但呂的現職體制內雜音已多，檢察圈不看好呂此時會「再上一層樓」。

此外，過去台北地檢署檢察長升台高檢檢察長的案例，所在多有，現任的邢泰釗、早期的吳英昭皆是；台北地檢署檢察長林邦樑就任不到1年，但在「票選檢察總長」活動中獲164票、全國第五，不排除是「黑馬」人選。

依人事作業慣例，除非以「現職檢察長」調升高檢署檢察長，否則資格審須先通過檢察官人事審議委會這關，舉例而言，張斗輝如確定是潛在人選，他要先「變身」為檢察長後，再由法務部長任命。