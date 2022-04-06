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綠營黨職選舉5月22日投票 竹市黨部主委陳建名有意連任

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨2年一次的黨職選舉將於今年5月22日辦理黨員投票，選出全國黨員代表、各地方黨部主委及黨員代表。而現任主委陳建名有意參選主委連任，並於本週開始按照慣例請假。圖／民進黨新竹市黨部提供
民進黨2年一次的黨職選舉將於今年5月22日辦理黨員投票，選出全國黨員代表、各地方黨部主委及黨員代表。而現任主委陳建名有意參選主委連任，並於本週開始按照慣例請假。圖／民進黨新竹市黨部提供

民進黨2年一次的黨職選舉將於今年5月22日辦理黨員投票，選出全國黨員代表、各地方黨部主委及黨員代表。新竹市黨部於今天開執行委員會議，通過選舉日程並立即發布選舉公告。而現任市黨部主委陳建名則有意參選主委連任，並於本週開始按照慣例請假。

民進黨新竹市黨部今公布下屆主任委員、黨員代表選舉將在5月22日投票，4月11日至15日領表登記，21日抽籤。市黨部執行長曾文濤表示，民進黨第20屆全國黨員代表改選，中常會已於3月23日通過相關時程，市黨部配合中常會決議選舉期程，於今日第十七屆執行委員會第十六次會議決議，第十八屆主任委員暨第十四屆黨部黨員代表選舉，將配合中央黨部規畫，於5月22日投票。

市議員陳建名任新竹市黨部主委後，強化基層聯繫，落實地方執政黨服務功能，逐區舉辦黨部行動服務站，並逐一落實招募黨員、黨部特約商店等政見，提升35年老牌黨部市民能見度，找回親切及熟悉感。

陳建名表示，兩年來感謝黨內前輩、執評委員給予的指導與支持，現在距年底大選只剩下半年多，新竹市民進黨面臨多元政黨夾擊與挑戰，他呼籲黨內一定要更加團結，攜手延續蔡英文總統、柯建銘總召及林智堅市長鐵三角，中央地方攜手打造幸福城市，點亮新竹光榮感的執政成績。

民進黨

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