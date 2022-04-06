強調國務機要費案沒有不法所得 陳水扁明開國際記者會

台灣高等法院4月1日審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序，除前總統陳水扁停審、吳淑珍請假，其餘被告皆被傳喚出庭，包括陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人都到庭。吳淑珍辯護律師當庭請求傳喚陳水扁作證，釐清國務機要費支出是否合理。陳水扁也再度拋出震撼彈，宣布明天舉行國際記者會說明此案，將強調「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。

陳水扁日前登上華視節目「三國演議」，罕見在鏡頭前護妻，他說，「有人說阿扁的太太非常愛錢、貪錢，所以才連累阿扁」，但他強調：「我做事，是我的事情，我絕對一肩挑，我不會推卸責任，你可以說吳淑珍不會理財，但絕對不是所謂的貪汙犯罪。」

當時主持人問，關於陳水扁涉入的司法案件，有些人認為扁是代替家人受過？陳水扁說，「她（吳淑珍）就不會理財嘛，錢的事情她不會處理」，但他要講一句公道話，「你可以說吳淑珍不會理財，這部分處理很糟糕，沒有話講，但絕對不是所謂的貪汙犯罪。」

陳水扁說，吳淑珍是麻豆名醫的掌上明珠，「我太太如果那麼喜歡錢，不會來下嫁給三級貧戶的窮小子阿扁，她是跟我私奔，門不當戶不對，如果她愛錢就不會嫁給我。」

陳水扁說，過去他擔任律師，辦海商案件，有時候也會被倒帳、跳票，當時吳淑珍說，若一個人給律師的錢都會跳票，代表真的有經濟困難，「不然案子在你手中，怎麼會連錢都沒辦法付，所以不能告他，我們認了，就當作義務幫他打官司，因為他比我們更需要錢」，「我太太就是這樣的一個人。」

陳水扁再舉例，吳淑珍的爸爸當醫生，有些人帶孫子來，看病沒錢，吳淑珍都偷偷到藥局包藥給那些鄉親，而在他擔任總統任內，原本總統月薪80幾萬，他卻主動將薪水減半，也是吳淑珍提議，因為2000年他就職後，台灣景氣往下掉，吳淑珍當時看到這樣的情形，就對他說「作為總統，你一個月領80幾萬，未免太多，總統應該主動減薪一半，我們領40幾萬還是很多，就可以生活得很好」，因此他主動宣布總統薪水減半，包括年終獎金，八年下來少了四、五千萬。

陳水扁說，吳淑珍連這樣的錢（薪水）都不會去貪圖，不然領薪水正正當當，也沒有人叫他減薪，「是我太太叫我減薪，總統薪水才減半」，有人說他幫吳淑珍扛罪，但事實上本來就沒罪，沒有背黑鍋的問題，「我有事一肩承擔，沒有的事情，推給太太也不對。」