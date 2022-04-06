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朱立倫命黃介正接國民黨駐美代表 5月下旬與夏立言訪美

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

國民黨主席朱立倫今天在中常會宣布，國民黨駐美代表將由國際部黃介正主任兼任，副代表則由國際部副主任黃裕鈞兼任，並常駐美國。接下可能在5月下旬，他也計畫與副主席夏立言訪美，相關行程都在安排中。

此外，全台疫情升溫，朱立倫在中常會表示，中央疫情指揮中心用去年的防疫策略來面對今年的情況，以清零為目標。但事實上，全世界的防疫作為都在與時俱進，期盼疫情指揮中心能負起責任，明確告訴國人台灣未來的防疫方向。

國民黨4月1日已結合黨中央醫療委員會、立院黨團及智庫組成「疫情因應小組」，今天上午也邀請醫界專家學者召開「建議政府提高疫苗施打率、規劃防疫措施」記者會，下午中常會則邀請東方中醫總院副院長翁銘佑專題講演「Omicron疫情分析與政策因應」。

國民黨也要求蔡政府應儘速針對「在宅照護」模式訂定具體的執行指引，讓無症狀或輕症確診者能在宅照護，以減輕本土確診者暴增對於醫療體系的壓力。

朱立倫在中常會的專題演講後指出，當清零已經是不現實的目標時，防疫政策重心就該轉向「防重症與死亡」；並讓整個社會經濟跟防疫能夠平衡。在防疫作為上，台灣未來要如何開放、何時開放，對輕重症如何分流？以及是否對於輕症者採取居家康復的方式，也就是新北市長侯友宜呼籲的「在宅照顧」等，都是當前要面對的議題。

疫情 中常會 國民黨 朱立倫 夏立言

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