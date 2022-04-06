北市某養身會館7確診、2國小停課 黃珊珊：人數恐增加
全台疫情多點爆發，台北市今新增45例本土病例，其中中山區某養身會館群聚案有7人確診，北投區及內湖區各1所國小總計5名學生確診，台北市副市長黃珊珊表示，上述2所學校已停課，養身會館還在採檢、疫調，「人數恐持續增加」。
黃珊珊今在防疫記者會上說明，北市今新增45例本土病例，其中2部分情況較為特殊，第一，中山區某養身會館有7例群聚，衛生局還在篩檢、疫調中，人數恐持續增加。染疫主因是曾出現確診者足跡，匡列篩檢員工發現有員工確診，目前該店所有員工及這段期間去過該養身會館的客人均已匡列居家隔離。
第二，北市今天有3所學校出現師生確診情況，其中2所比較嚴重，分別為北投區及內湖區某國小，北投區某國小總計11人確診，包含9名老師、1名教練、1名職員，都是柔道隊及補習班的群聚；內湖區某國小則有5名學生確診，2人都在同個補習班。
黃珊珊表示，北投區及內湖區2間國小目前全校停課，將會做進一步採檢，初步判斷，認為這2所學校情況並非校園群聚，而是補習班群聚接觸感染。
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