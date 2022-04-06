蔡總統：境外勢力認知作戰攻擊 未來只會愈來愈強

民進黨今天召開中常會，邀請台灣民主實驗室理事長沈伯洋以「俄烏戰爭：台灣的準備與中國的入侵」為題進行專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統聽取報告後表示，台灣身處認知作戰的一級戰區，境外勢力利用錯假訊息操控爭議輿論，試圖造成台灣社會的動盪，且未來認知作戰的攻擊只會越來越強，也會無孔不入，大家必須要更加謹慎，不能掉以輕心。

蔡總統指出，境外勢力透過各種管道，系統性製造國內的衝突，影響台灣民心士氣，台灣必須要加強防範境外勢力與在地協力者裡應外合的認知作戰。只有即時澄清、增強免疫力，和持續團結，才能減少錯假訊息的操作空間。

蔡總統說，認知作戰是一場看不見敵人的無煙硝戰爭，只有平時培養識別媒體假訊息能力，防範輿論分化，才能不受干擾。蔡總統重申，從俄羅斯入侵烏克蘭事件，台灣除了積極從中學習、提高民眾警覺、強化自我信心，更要展現台灣韌性，才能守護得來不易的民主自由。