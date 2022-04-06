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鏡電視爭議、東南水泥倒塌案 監院函詢擬立案調查

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷（左）。圖／取自國會頻道
國民黨立委洪孟楷（左）。圖／取自國會頻道

監察院秘書長朱富美今天表示，社會關注的鏡電視爭議與東南水泥倒塌案，目前兩案均有監委已進行到函詢相關機關階段，後續是否申請自動調查，將尊重監委職權。

立法院司法及法制委員會今天審議監察院111年度立法計畫。國民黨立委洪孟楷質詢時詢問，鏡電視案社會關注，監院查了沒？朱富美表示，該案有監委在去年9月3日已函詢NCC，了解審查鏡電視與台數科新聞台的申請案，疑涉洩密關說等事宜；後續另有監委就鏡電視年初才取得新聞台執照，就爆發高層內鬥，NCC是否有不當介入等相關事項，一併提出函詢。

洪孟楷表示，鏡電視主要爭議在於，今年1月19日通過執照後，才陸續爆發高層內鬥等事情，若去年就有二位監委對審照過程感到有瑕疵，那現在更應該要有動作立案調查。

洪孟楷指出，上個月有十位監委才去巡查NCC，以為是要拿尚方寶劍出去斬貪官污吏；結果會後結論，竟然是NCC主委陳耀祥說要加強手語翻譯、落實數位平權，與國人關心的焦點落差未免太大。

洪孟楷說，之前公視誤刪資料庫，監委都馬上立案調查，自己不相信過去兩、三個月，鏡電視新設新聞台的爭議，監委都沒看見，呼籲監院要有更積極作為。

次外，洪孟楷也表示，日前高雄發生東南水泥拆除事故，經查，該拆除案屬高市府的左營高鐵門戶計畫一環，高市府有無督導不周責任，盼監院也能予以釐清。

朱富美回應，東南水泥拆除案有兩位監委在今天將發函函詢高雄市政府、高鐵局，了解相關情況，作為後續是否立案調查之依據。

鏡電視 洪孟楷 NCC

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