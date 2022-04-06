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「還我言論自由！」 台灣基進籲政府處理臉書審查濫權

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
台灣基進今舉行記者會。圖／台灣基進提供
台灣基進今舉行記者會。圖／台灣基進提供

鄭南榕逝世33周年、言論自由日前夕，台灣基進今舉行記者會指出，解嚴超過30年的今日，對台灣言論自由最主要的傷害者竟然是商業公司，呼籲政府積極處理臉書言論屏蔽、審查濫權的問題，台灣臉書公司盡速公開審查標準，並負起與影響力相符社會責任。

台灣基進秘書長王興煥指出，社群營運平台落地，應服膺本地法規，不應有超越本地法規的執法行為，臉書言論管理應配合台灣市場需要、遵守台灣法律規範，演算法或企業巨頭，無權片面決定什麼觀點對或不對。政府應主動介入，透過相關部會使社群平台運作不會造成台灣言論自由的倒退，兼顧公益性與公平性。

法國高等社科院歷史學博士魏聰洲以自身發文案例說明，3月25日是陳澄波的忌日，他的身亡照每年這天均會被一些人分享，今年他分享時，提醒了這其實是夫妻合照，編劇家施如芳與遺族討論後，也確定這是陳澄波妻子張捷無誤，但在該貼文分享數達3700次時，這張相片卻被臉書判定為血腥與暴力，同一張相片出現在朋友臉書，卻不會被判定為暴力，「我因為文字的控訴力量而被針對了」。

魏聰洲說，傳播這張相片是為了控訴血腥與暴力，臉書卻直接以散播血腥與暴力理解，「這個判決很諷刺」，他強調，目擊遺體並不一定會引發生理不適，他的圖文也不會，能引發的只有同情，以及對血腥暴力的憤怒，他將採取行政或司法行動，邀請消費者保護機制、國家介入，「應該讓臉書知道，提供不良服務、打壓言論或框限傳播、形成台灣民主的負面因素要付出代價」。

發起研究社群平台中立性的「葉黃素計畫」的團隊台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）也提出針對被臉書移除貼文的分析，「依台灣社會一般之價值標準檢視，98%應可受社會公評，未必該被移除」。研究顯示，可公開檢閱內容的168筆當中，僅有6則屬於色情內容，屬於合宜審查下架；其他依台灣社會一般之價值標準檢視，162則應可受社會公評，占被下架貼文98%。顯示平台可能限縮新聞與輿論討論的空間。

台灣基進台南市安南區市議員參選人王明彥、台灣基進嘉義市東區市議員參選人翁渙瑤今也共同出席記者會呼籲，「社群戒嚴」是台灣新時代的困境，需要社會大眾、政府、臉書等企業共同坐下來好好討論、正視的危機。

台灣基進 記者會 陳澄波

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