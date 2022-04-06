監委彈劾會嚴重缺席 曾銘宗：不公布資訊 罷審明年預算

不只一位監察委員因嚴重缺席攸關核心職權行使的彈劾審查會，引發監察院長陳菊重話關切。朝野立委今天均表示，監院要更公開透明，相關出缺席資訊應向社會公布。監察院秘書長朱富美回應，包括調查報告的公布依循規則，與糾正、彈劾案的出席情況，會以書面答覆立院，並朝向更透明開放方向進行。

據了解，2月監院談話會，陳菊當著所有監委的面表示，出席彈劾審查會行使彈劾權是監察權核心之一，但卻有不只一位監委就任至今出席狀況不佳，各位監委都是來自各界推薦的一時之選，要有基本的自我要求，如此工作態度，傳出去能聽嗎？

立法院司法及法制委員會今天審議監察院111年度立法計畫。朱富美說明，陳菊並沒有震怒，是就希望踴躍出席彈劾審查會，和監委間交換意見，鼓勵監委盡量在執行公務時，能夠排開時間，多加參與。

國民黨團總召曾銘宗表示，要求監察院未來就彈劾審查會出席情況，予以公布；若監院不公布，明年監察院的預算，國民黨團絕對不讓它通過。曾批評，這是憲法賦予監委的職權，不能立委每天簽名簽到，監委要來就來、不想來就不來，「當然要公布」。

曾銘宗也詢問在場的綠委意見，陳歐珀點頭表示同意公布出席狀況，鄭運鵬則說，「應該、應該」。朱富美表示，彈劾本身是是很重大的機制，只要在法令上沒有問題，監院會朝更透明開放方向來進行。至於是哪幾位監委缺席情況較嚴重，朱富美回應，這是監委之間才會知道的，無從得知，也不會過問。

國民黨立委陳玉珍追問，監委缺席彈劾審查會情況嚴重，但監院提供的資料每次彈劾審查會，出席率卻都是百分百，究竟是監院資料造假？還是陳菊胡亂控監委？監院說明，請假的委員並不在出席委員名單中，不列入出席率統計。陳玉珍批評，照監院說法，每次出席率都是百分之百，卻無法呈現出嚴重請假情況，何必做出這種表格呼攏百姓。

民進黨立委黃世杰質詢時也指出，監院目前缺乏一套透明的規則，讓大眾知道基於什麼原因，所以哪部分資訊有公開或沒有公開，「監察院在監察別人時，自己在黑箱作業，這個說不過去，應受社會檢視」。朱富美同樣運允諾，相關意見都會帶回檢討。