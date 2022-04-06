基隆七堵大排長龍領快篩盼增加 林右昌：原則領完為止

基隆市七堵區今天上午發放愛心快篩試劑，民眾大排長龍，最大里百福里上午8點半開始發，有人6點就來排隊，1個半小時全部發完，民眾建議可以再發多。市長林右昌說，愛心快篩試劑不完全是為了要清零，而是要讓病毒傳播的速度遲滯，依目前分配的方式，原則上是領完為止。

林右昌今天表示，快篩試劑並不是要發送到每一個人都有，沒有不足的問題，是民眾自願的參與，有規畫分配方法，原則就是領完為止。如果領取非常踴躍，當然可能一下子就拿完，如果不踴躍，可能會有剩，就要重新調配。一切會滾動性檢討，會在計畫執行完畢後，總結最後結果報給CDC。

林右昌說，這次愛心篩檢是一項嘗試，不過，北北基桃是首都生活圈，即便基隆能夠清零，但鄰近縣市也有很確診案例，防疫是一體的，不是切割某一縣市的工作。最近也有從外縣市傳播回來基隆市。

林右昌指過去PCR採險流程，可能是看到足跡才知去做，現在先用快篩是比較低成本，主要是要提升民眾自主健康監測，其次才是去找到感染源的黑數或不明感染源，不完全是為了要清零，讓病毒傳播的速度遲滯。

昨天通報4例快篩陽後PCR都確診，林右昌說，這個計畫滿有成果的，昨天的通報速度，從民眾電話進線到安排防疫計程車及完成PCR檢驗，平均大概是2個半到3個小時，速度非常快，也讓他們可以即時展開行動。

昨天先在仁愛區首發愛心快篩試劑，今天上午七堵區，下午中山區。七堵區民眾排隊非常踴躍，上午8點半才開始發，有人6點就來排隊。

七堵區最大的百福里18歲以上人口約有6千多人，市府提供該里人口數十分之一共600劑，1個半小時全數發完。有的里民擔心領不到，一大早就大排長龍。一位居民民眾說，發放有點急，擔心拿不到所以7點就來排。