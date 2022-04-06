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影／羅智強：贏是唯一選項 遵守國民黨提名機制

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市議員羅智強今舉行記者會，願意遵照國民黨對桃園市長人選的提名機制參選，全力讓桃園人、桃園市、國民黨都能贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市議員羅智強今舉行記者會，願意遵照國民黨對桃園市長人選的提名機制參選，全力讓桃園人、桃園市、國民黨都能贏得勝選。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席朱立倫日前與想參選桃園市長的台北市議員羅智強長談後，羅智強今舉行記者會表示，當時雖然感覺無奈、無言，但是情緒過去後，他仍是不改參選初衷，但願意遵照國民黨的提名機制參選，「贏」是唯一的選項。

羅智強表示，他透過行腳方式，當桃園人的眼睛、耳朵，揭發了美福倉儲大火時桃園人遭受的痛苦，透過選舉協助桃園人能贏；且他當過總統府副秘書長、也是現任台北市議員，熟知中央與地方的政策與運作方式，希望提出好政策讓桃園市贏；最後，讓國民黨贏是責無旁貸的使命，無論黨中央是初選、民調、協調等各種機制產生桃園市長的人選，他都願意遵守機制產生最強的人選，讓北北桃形成戰略連線，讓國民黨在北北桃贏得好成績。

至於同黨議員游淑慧等人具名為他抱屈，羅智強表示，這些黨內同志著眼點是為黨內的提名機制抱屈，雖然他與朱主席通電話後感覺無奈，但現在心情已平復，相信朱主席與他希望桃園市贏的決心都一樣，他願意遵照黨的提名機制為國民黨打贏選戰。

台北市議員羅智強今舉行記者會，願意遵照國民黨對桃園市長人選的提名機制參選，全力讓桃園人、桃園市、國民黨都能贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市議員羅智強今舉行記者會，願意遵照國民黨對桃園市長人選的提名機制參選，全力讓桃園人、桃園市、國民黨都能贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市議員羅智強今舉行記者會，願意遵照國民黨對桃園市長人選的提名機制參選，全力讓桃園人、桃園市、國民黨都能贏得勝選。記者潘俊宏／攝影
台北市議員羅智強今舉行記者會，願意遵照國民黨對桃園市長人選的提名機制參選，全力讓桃園人、桃園市、國民黨都能贏得勝選。記者潘俊宏／攝影

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