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影／中央一天1500例啟動居家隔離 侯：考慮的不是數目

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，疫情確實尚未到高峰期，但認為中央不應只考慮確診數目，可以先將指引公布，讓地方做準備。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜表示，疫情確實尚未到高峰期，但認為中央不應只考慮確診數目，可以先將指引公布，讓地方做準備。記者劉懿萱／攝影

國內確診數持續攀升，中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，疫情尚未到高峰期，若一天確診數達1500人，將啟動居家隔離。新北市長侯友宜表示，疫情確實尚未到高峰期，但認為中央不應只考慮確診數目，可以先將指引公布，讓地方做準備。

侯友宜今上午召開市政會議，會後受訪表示，因為清明連假全國移動，相信連假後會找到更多隱形傳播鏈，因此面對疫情往上走，應該要有認知，就是及早啟動在宅照護，分流輕症、無症狀與中重症者，同時分級、分區的照護，保全醫療量能。

侯認為，中央不應考慮確診數目，有需要可以先公布指引，讓地方做準備「相信陳部長也有聽進去」。另外，在醫療量能的準備，侯表示新北做好最壞的打算，連假都在開會，今日也召集7家醫院院長，討論在宅照護，同時三重集中檢疫中心今日也增加126病房。

疫情 連假

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