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影／竹縣十興國小昨爆2童確診 全校2062師生今PCR採檢

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣竹北市十興國小2學童清明連假期間染疫，學校昨晚緊急宣布停課10天，今日全校師生返校PCR採檢，現場分年級進行，動線流暢有秩序。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市十興國小2學童清明連假期間染疫，學校昨晚緊急宣布停課10天，今日全校師生返校PCR採檢，現場分年級進行，動線流暢有秩序。記者巫靜婷／攝影

新竹縣竹北市十興國小5日有2名學生確診，該校全校停課至4月11日，全校1897名學生、165名教職員今(6日)上午返校採檢，新竹縣長楊文科也前往學校關心初次接受PCR篩檢的學童，鼓勵他們「不要驚慌」，不過有家長表示家裡有3個小孩都讀十興，突然停課讓父母親一人必須請假照顧，很頭痛。

校方指出，十興國小確診的2名學生為一對兄弟，分別就讀四年級與六年級，因4月2日曾赴竹北市黑帶忍者運動館與外縣市確診者足跡重疊而被匡列，後在隔離期間採檢確診，學校昨日傍晚5點多接獲消息，緊急啟動應變機制、發布停課消息並向家長說明。

校方表示，確診的兄弟檔哥哥沒有明顯症狀、弟弟則有流鼻水、發燒等，不過評估兄弟檔是在校外染疫，且正值連假期間確診者沒有進入校園，評估校園群聚風險較低，不過為求慎重還是餘今日要求全校2062名師生採檢，確保學生健康，明日起停止實體授課期間，學校老師也會利用線上視訊教學，讓孩子們學習不中斷。

教育局長楊郡慈表示，除了十興國小，竹北市興隆國小有1個班級學生家長確診，該班預防性停課1天。竹北市橡樹美語補習班則有2名外籍教師確診，補習班停課10天，相關幼兒園也預防性停課1天。

由於清明連假返鄉及出遊的足跡複雜性較高，楊郡慈表示，會視採檢、確診狀況，與衛生局檢討，針對校園開放、停課標準做滾動性調整。

衛生局長殷東成指出，十興國小學童在居家隔離期間確診，感染源為外縣市確診者，已立即啟動疫調，並匡列高風險者，並學校聯繫全校篩檢，4月6日一早由大安醫院進駐，採檢總人數超過2000人，當天會採檢結束，後續會依照防疫措施進行。

校長徐發斌表示，停課通知擬定後，教職員先準備好PCR順序，並於晚間發給家長，安排一到六年級學生分批採檢，以分流方式依序排隊，全校總共1897名學生、165名教職員，會在下午5點前結束，視訊教學也準備妥當，上午上線也十分順暢。

新竹縣衛生局委託大安醫院在十興國小設置快篩站，全力防堵疫情。大安醫院院長謝煒銘表示，5日晚間接獲衛生局通知，全員準備6日立即進駐，期望找出校園內可能的感染源，盡快篩檢並防堵疫情。

新竹縣竹北市十興國小2學童清明連假期間染疫，學校昨晚緊急宣布停課10天，今日全校師生返校PCR採檢，校外湧入心急的父母。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市十興國小2學童清明連假期間染疫，學校昨晚緊急宣布停課10天，今日全校師生返校PCR採檢，校外湧入心急的父母。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市十興國小學童今日返校PCR採檢。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市十興國小學童今日返校PCR採檢。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市十興國小2學童清明連假期間染疫，學校昨晚緊急宣布停課10天，今日全校師生返校PCR採檢，現場分年級進行，動線流暢有秩序。記者巫靜婷／攝影
新竹縣竹北市十興國小2學童清明連假期間染疫，學校昨晚緊急宣布停課10天，今日全校師生返校PCR採檢，現場分年級進行，動線流暢有秩序。記者巫靜婷／攝影
新竹縣長楊文科(灰衣者)在十興國小校長徐發斌(黑色口罩者)陪同下，今日上午關心學童PCR篩檢過程。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科(灰衣者)在十興國小校長徐發斌(黑色口罩者)陪同下，今日上午關心學童PCR篩檢過程。圖／新竹縣政府提供

停課 衛生局 北市

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