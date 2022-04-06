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「是怕陳吉仲嗎」藍問缺蛋數月立案查了沒？監院：沒有

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨團總召曾銘宗（左）。圖／取自國會頻道
國民黨團總召曾銘宗（左）。圖／取自國會頻道

農曆年前發生延燒數月的全台缺蛋荒。國民黨團總召曾銘宗今天在立院質詢監察院時表示，缺蛋這麼久了，如此重大議題，監察院有無相關立案調查？監察院秘書長朱富美回應，沒有。曾銘宗追問，那現在監院能調查了嗎？還是要自己去監院按鈴陳情；朱富美回應，會將此意見帶回，做個紀錄來了解。

立法院司法及法制委員會今天審議監察院111年度立法計畫。曾銘宗指出，過去有關民生議題在見報後，監委都搶著要查，有時甚至要抽籤，不明白為何缺蛋如此重大的民意議題，監察院經過數月，至今沒有任何動作，「是怕陳吉仲是不是？還是怕行政院？」

曾銘宗表示，陳吉仲曾說過，缺蛋情況3月底會解決，自己利用休假四天，天天去看到底買不買得到蛋，結果還是有些地方買不到蛋，希望監察院多關心一些民生的議題。

監察院 陳吉仲 行政院

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