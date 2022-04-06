專家籲公布在家隔離指引 指揮中心下午2時記者會說明
新冠肺炎本土病例天天破百，昨天新增216例更創下今年單日新高。指揮中心昨稱單日1500例時將啟動輕症在家隔離，但是否有相關配套，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。
昨新增本土個案216例，以新北市91例最多，其次為基隆市33例、台北市28例、新竹縣13例、桃園市11例、高雄市及花蓮縣各10例、新竹市8例、台中市5例、宜蘭縣及彰化縣各3例、台南市1例。
對於「無症狀、輕症在家隔離」，專家建議政府應加強民眾防疫認知，提前公布指引，並可先觀察到四月中旬，評估BA.2病毒株對家戶傳染力、重症率、致死率的影響，決定啟動時機。
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