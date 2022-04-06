專家籲公布在家隔離指引 指揮中心下午2時記者會說明

清明連假最後一天，疫情持續延燒，今（5）日國內本土確診新增216例，再創今年新高；境外移入個案有65例，其中28例為航班落地採檢陽性；本土個案分佈12縣市，以新北市新增91例最多。聯合新聞網不斷更新整理今日全台所有足跡，讓您一次快速掌握資訊。

2022-04-05 21:34