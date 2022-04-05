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藍營桃市長推誰搞不定 馬：相信朱立倫能找出解決辦法

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
馬英九今前往慈湖謁陵，對於桃園市長人選風波說話了。記者翁唯真／翻攝
馬英九今前往慈湖謁陵，對於桃園市長人選風波說話了。記者翁唯真／翻攝

國民黨台北市議員羅智強原要在本月2日上午宣布參選桃園市長，卻接到國民黨主席朱立倫深夜來電後，直播臨時喊卡，外界也在傳朱立倫放話言辭犀利說不會讓羅參選，前總統馬英九今與朱立倫分別前往桃園大溪慈湖謁陵祭祀，馬英九表示，「我相信朱主席應該有智慧和魄力，依據本黨現行制度，找出一個讓有意參選的人都能夠接受的解決辦法。」

馬英九今與朱立倫今相差約20分鐘，前後現身謁陵，對於桃園市長國民黨提民人選陷入僵局，朱立倫是否有施壓羅智強，馬英九簡單回應「我相信朱主席應該有智慧和魄力，依據本黨現行制度，找出一個讓有意參選的人都能夠接受的解決辦法。」

朱立倫今接受媒體訪問，不管是是否有對羅施壓，或討論民調會不會是初選機制等問題，朱立倫皆回應，身為黨主席，一定負起責任，說該說的話，做該做的事情，一切與黨的團結勝選及大局為重，也會信守承諾，不放話不回應，共同團結國民黨以年底勝選為目標。

陪同朱立倫前往謁陵祭祀的立委萬美玲受訪也表示，黨的初選機制沒有被破壞，黨中央會做考量，但也須聽地方意見領袖聲音，不管在地或空降都不是問題，需找出最強人選；立委呂玉玲也說，黨內優秀人才眾多，才須審慎思考，找出能夠勝選的人，一切等候黨中央通知，願意接受挑戰。

朱立倫 馬英九 國民黨

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