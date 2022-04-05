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外交部：俄羅斯簽證反制不友善國家 目前未含台灣
外交部今天表示，俄羅斯政府至今針對「不友善國家」實施的簽證反制措施，目前對象限於歐盟、挪威、冰島、瑞士及列支敦士登等國，台灣並未列入，因此對民眾目前沒有立即影響。
外交部表示，俄羅斯總統普亭昨天簽署命令，針對若干國家宣布「暫停」申請俄國簽證的簡化措施；命令同時授權俄國外交部及相關權責機關，如果外國公民及無國籍人士對俄國、俄國人民及合法機構採取不友善作為，均可以實施入境限制。
外交部指出，經查證，台灣並未列入俄羅斯政府針對「不友善國家」實施的簽證反制措施中，因此對民眾目前沒有立即影響，有台灣部分媒體錯誤引用，刊登「台灣也遭列入簽證限制」是屬於不正確的訊息。
外交部提到，去年8月24日起，俄羅斯政府重新開放台灣人士申辦簽證且不限制簽證類別，目前由於疫情因素，俄國尚未開放線上申辦電子簽證，外交部至今也沒有接獲國人反映有申請俄國簽證遭拒的情形。外交部指出，將持續密切掌握俄羅斯公布的最新簽證資訊，根據相關內容評估後續對台灣的影響，並適時採取必要的因應作為。
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