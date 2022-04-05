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柯文哲稱比陳時中懂防疫 顏若芳：動起來 別只出一張嘴

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨市議員擬參選人顏若芳表示，台北市長柯文哲若很懂防疫，就快點一起動起來，別只出一張嘴。圖／取自顏若芳臉書
民進黨市議員擬參選人顏若芳表示，台北市長柯文哲若很懂防疫，就快點一起動起來，別只出一張嘴。圖／取自顏若芳臉書

台北市長柯文哲今天上午指稱，比衛福部長陳時中還懂防疫。民進黨市議員擬參選人顏若芳表示，柯文哲如果真的這麼厲害，「柯氏防疫」去年萬華、北農疫情怎麼會大爆發？別只出一張嘴，很懂防疫的話，就快點一起動起來。

對於柯文哲相關言論，顏若芳指出，「柯氏防疫」這麼有效，那麼去年的萬華、北農疫情怎麼還會這樣子大爆發呢？當時候是誰依然像現在這樣無私地為防疫來努力？防疫是大家一起合作，出一張嘴，病毒是不會消失的。

顏若芳表示，在這樣疫情關鍵的時刻，該做的是團結、配合中央疫情指揮中心的規範，政治上的口水真的是先不必，還請曾經是醫師的柯文哲發揮專業，一起來幫忙、貢獻好點子；也感謝中央疫情指揮中心的同仁以及全國醫護人員，一直以來不分晝夜地守護台灣、協助防疫事宜。

疫情 柯文哲 顏若芳

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