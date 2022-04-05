基隆公布足跡 孝三路郵局、信義市場、暖暖麵店等5處
基隆市長林右昌在今天下午3點多主持疫情記者會，說明與基隆相關的新增個案疫調調資訊。市府並製作圖卡，公布例個案公共場所活動史，包括信義市場、孝三路郵局、友信報關行、淓麵線和暖暖麵店。市府提醒民眾自行比對足跡，若有重疊請格外留意，做好自主健康管理。
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