快訊

新北+91例「全台最多」 足跡曾到板橋大遠百、台北車站、機捷

不斷更新／本土+216「再創今年新高」 各縣市確診足跡圖總整理

北市公布滿滿13張確診足跡 IKEA、信義誠品、寧夏夜市入列

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市今（5）日新增28例本土個案，北市衛生局下午發出13張足跡表，其中確診者曾赴寧夏夜市。聯合報系資料照
北市今（5）日新增28例本土個案，北市衛生局下午發出13張足跡表，其中確診者曾赴寧夏夜市。聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增28例本土個案，北市衛生局今下午一口氣發出滿滿13張足跡表，公布案24475、24538、24580、24661、24662、24663、24667、24730及案24282等共9例在北市公共場域的確診足跡，包含大安區戶政事務所、Spacy Cycyle台北明曜旗艦店、IKEA台北城市店小巨蛋、台北微風廣場、SOGO台北復興館、整形外科診所、台北車站、寧夏夜市、統一時代百貨。

北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供
北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北市公車政策廣告「7月什麼好事發生？」 竟5年沒更新

北市疫苗千元禮券里長一早被罵翻 長輩轟：根本拿不到

北市產後護理之家人員確診 全院92人採檢結果出爐

北市樹花葬需求近10年翻漲8倍 議員憂：恐5年後不敷使用

相關新聞

基隆公布足跡 孝三路郵局、信義市場、暖暖麵店等5處

基隆市長林右昌在今天下午3點多主持疫情記者會，說明與基隆相關的新增個案疫調調資訊。市府並製作圖卡，公布例個案公共場所活動...

滿滿13張！ 北市曝9例足跡 IKEA、寧夏夜市上榜

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增28例本土個案，北市衛生局今下午一口氣發出滿滿13張足跡表，公布案24475、245...

華航出任務／機組員不知當年載回反共義士 空姐相機意外見證歷史

1982年10月16日星期六下午，由山東半島文登機場起飛的中共米格19戰鬥機，脫離編隊向東，朝南韓方向飛去。在美韓聯軍指引下，降落漢城南方的城南空軍基地。飛行員吳榮根隨即表達，要前往台灣的意願。10月31日，吳榮根返抵台灣。年僅25歲、斯文靦腆的他，頓時成為當年的萬人迷。此舉也讓南韓成為大陸投誠的跳板，此後四年間，又有4架戰機與1架民航機，以此方式向中華民國政府投誠。

柯文哲稱防疫「比他懂」 陳時中：懂了最好、趕快做

針對雙北首長批評中央防疫戰略不清楚，指揮中心指揮官陳時中昨表示，「不知道就來問，相關公文也都發出，也可以開會討論」。但台...

本土疫情爆炸蔡總統在哪裡？台灣陷入清零或共存的茫然

新冠肺炎從4月1日開始，本土確診數連日破百。這段時間，蔡總統都在忙什麼？從4月1日到4月5日，她的臉書粉絲頁除了在1日，清明連假前提醒民眾掃墓要做好防疫，其餘分別為她前往新竹空軍基地視察；出席台南市的農產品展售、保護毛小孩活動；以及昨天兒童節宣傳零歲到6歲國家養政策，要幫年輕父母；今天問大家清明節潤餅喜歡包什麼食材？對於全民最關切究竟台灣要走向清零還是共存的防疫政策，不要說總統談話了，連她頻繁更新的臉書也找不到答案。...

周春米車隊狂掃客家庄 43秒冷回應對手指控

民進黨屏東縣長提名初選殺到流血見骨，對於對手暗指花大錢，與國民黨結盟形同吳三桂引清兵入關，爭取提名的立委周春米回應指，勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。