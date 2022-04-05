北市公布滿滿13張確診足跡 IKEA、信義誠品、寧夏夜市入列

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增28例本土個案，北市衛生局今下午一口氣發出滿滿13張足跡表，公布案24475、24538、24580、24661、24662、24663、24667、24730及案24282等共9例在北市公共場域的確診足跡，包含大安區戶政事務所、Spacy Cycyle台北明曜旗艦店、IKEA台北城市店小巨蛋、台北微風廣場、SOGO台北復興館、整形外科診所、台北車站、寧夏夜市、統一時代百貨。

北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供 北市今發出13張足跡，公布9例確診者足跡。圖／北市衛生局提供

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