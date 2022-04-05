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柯文哲稱防疫「比他懂」 陳時中：懂了最好、趕快做

聯合報 / 記者楊雅棠許政榆謝承恩／台北即時報導
陳時中表示，確診數目不是任何人講的算，「也不是我講的算」。圖／指揮中心提供
陳時中表示，確診數目不是任何人講的算，「也不是我講的算」。圖／指揮中心提供

針對雙北首長批評中央防疫戰略不清楚，指揮中心指揮官陳時中昨表示，「不知道就來問，相關公文也都發出，也可以開會討論」。但台北市長柯文哲今天上午在新竹參訪時又再度開嗆「講到防疫我們絕對比他更懂」；陳時中對此表示，「他懂最好，就不用來行文，不是說他不懂啦！懂了最好，趕快做」。

柯文哲今天受訪時表示，南韓的疫情之所以燒成這樣，與總統大選有關。今年是台灣選舉年，每人腦袋都不一樣，所以陳時中也不敢說直接決定，可能還要交由選戰小組，擔心政治干擾防疫專業。

陳時中表示，確診數目不是任何人講的算，「也不是我講的算」，而是要透過確診人數回推醫療量能做好因應對策，周邊國家最近染疫嚴重，當初一定也沒估計到這些數字，且也不是一個人說想控制確診在1000、1萬，這都不切實際，而是要看這些狀況，想想到那時國內該如何因應。

陳時中也再次強調，「可能會以為我在講別人不懂，絕對沒這意思，是講過多次，如果內文大家不清楚，可以行文來我們樂於溝通，沒有說別人不懂」。

至於基隆今天開始執行「愛心篩檢」，關於配發快篩數量的考量，陳時中表示，市長林右昌自己很重視，也請教很多專家，沒有目標要發多少，以自願為主。

陳時中說，社區快篩是為圍堵疫情，及早找出染疫者，也可對社區不明傳播鏈的情況更了解。去年針對環南市場，則是因為當地染疫率高可直接做PCR，現在基隆屬於散發，因此以快篩進行。

醫療資源統計。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供

陳時中 快篩 疫情

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