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直播／本土+216例再創新高、新北91例最多 境外+65

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本土216例以新北最多 研判桃園工作室、台中婚宴收斂

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠許政榆／台北即時報導
陳時中表示，包含中和社區、桃園某工作室、台中婚宴及新竹某醫院等群聚有收斂傾向，但仍持續觀察。圖／指揮中心提供
陳時中表示，包含中和社區、桃園某工作室、台中婚宴及新竹某醫院等群聚有收斂傾向，但仍持續觀察。圖／指揮中心提供

本土個案新增216例，其中新北市新增91例最多，基隆市33例次多及台北市28例，其餘共有18縣市。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，包含中和社區、桃園某工作室、台中婚宴及新竹某醫院等群聚有收斂傾向，但仍持續觀察。

中和某社區該群聚新增12例，包含家庭匡列者由陰轉陽，還有幾位為新社區採檢個案。其中案24900、案24854、案24759、案24757等都是家庭匡列由陰轉陽等個案，有幾個是新個案如案24853、24852，為案24320在社區採檢出來後也被匡列確診陽性，後續居家隔離採陽的還有案24758。

陳時中表示，這一群聚案增加不多，主要都家人確診，也有零星個案等職場接觸者，加上前面兩個案例是社區篩檢站匡列，雖無大量增加，但此案須再觀察。

另外桃園某工作室新增個案發展快速，從4月1日開始累積多起案例，今天增2例案23912 同住家人確診，除原先一家有三人染疫，又多媽媽跟妹妹確診，陳時中表示，「妹妹兩個月大沒跟外界接觸，這案看來收斂中，可能來得急、去得快，裡面沒新增相關鏈結個案。」

還有台中婚宴相關個案，陳時中也認為在收斂中，今日婚宴又被驗出一位陰轉陽確診，且原已經被匡列在內，增加較多是新竹某醫院有15個案例，包含一位護理人員跟工作人員，其餘為病房相關人員。

陳時中表示，整個病房都被匡列隔離，有13人前一段時間驗出9人採檢陰性，後續增加13人陰轉陽。台中婚宴更少連結都是在控制內，看來趨於穩定。

關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
今天新增病例。圖／指揮中心提供
今天新增病例。圖／指揮中心提供
陳時中表示，包含中和社區、桃園某工作室、台中婚宴及新竹某醫院等群聚有收斂傾向，但仍持續觀察。圖／指揮中心提供
陳時中表示，包含中和社區、桃園某工作室、台中婚宴及新竹某醫院等群聚有收斂傾向，但仍持續觀察。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供
本土病例分析。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供

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