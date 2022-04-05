快訊

直播／本土+216例再創新高、新北91例最多 境外+65

潤餅包什麼最對味？ 網推：放烏魚子、烤鴨都好吃！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫嗆我就是不要你？游淑慧曝羅智強親口說了這句...

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員羅智強原本2日要宣布參選桃市長，卻因前一晚與黨主席朱立倫三小時通話喊卡。本報資料照片
國民黨台北市議員羅智強原本2日要宣布參選桃市長，卻因前一晚與黨主席朱立倫三小時通話喊卡。本報資料照片

國民黨台北市議員羅智強原本2日要宣布參選桃市長，卻因前一晚與黨主席朱立倫三小時通話喊卡，台北市議員徐巧芯日前爆料，那通電話朱幾乎帶情緒、怒罵、威逼，甚至說「我就是不要你」。游淑慧今天也透露，羅智強與朱主席通話後，有打給她，當時羅智強回她「我也很佩服自己，能心境很平靜地聽了三個小時....」，還要游淑慧不要對外講，接下來兩人就在討論，怎麼樣取消上午的直播。

游淑慧說，羅智強當天打給她，僅簡短講幾句與朱主席的談話內容，游說，聽到內容「我也瞠目結舌.....，很難想像.....」，還問羅智強「真的嗎？」

游淑慧今天接受媒體人邱明玉專訪，還原羅智強與朱立倫的三小時通話過程，游說，羅智強要宣布參選前一天晚9點多到12點，朱打電話給羅，她則在通話後，半夜十二點半接到羅電話，當下羅感覺累、聲音低沈，第一句話就說，「妳不要罵我....」，游愣兩秒，此時羅妻也在旁邊，游說，「你又被凹了？為什麼被凹？」但當下羅智強回話很短，只有簡單幾句朋友間的訴苦，就討論接下來怎麼取消直播。

游淑慧說，三小時的通話內容，羅智強三十秒的抱怨都沒有，對於黨內有人不斷質疑她們放話，游批評，這幾天有很多地方人士、黨務人事、黨務高層等在媒體放話發言，有本事就出來具名說，不要用不具名方式，傷害我們與黨的信任與感情，真的很挫折。游說，「誰在放話？我都有看過一些截圖，不要因為一句不要傷害黨，大家就要隱忍？」

游也提到，甚至可以私下當面聊清楚，大家開一個會也沒有這麼難，黨中央在八德路二段，我們到哪裡只要15分鐘，對於整件事被外界認為演成八點檔，「我也不解，我看國民黨這麼多次提名辦法，制度真的很重要，沒有制度，就換一個人就換制度，大家根本沒有信任感。

游淑慧也幫羅智強抱不平，羅只有做一件事，就是表態要投入國民黨內初選，也沒有說要選到底，為何黨內連一個宣布，都不讓人宣布？為什麼講都不讓人家講？這真的有點莫名其妙。

游淑慧今天接受專訪表示，羅智強當天打給她，僅簡短講幾句與朱主席的談話內容，游說，聽到內容「我也瞠目結合.....，很難想像.....」，還問羅智強「真的嗎？」圖／游淑慧提供
游淑慧今天接受專訪表示，羅智強當天打給她，僅簡短講幾句與朱主席的談話內容，游說，聽到內容「我也瞠目結合.....，很難想像.....」，還問羅智強「真的嗎？」圖／游淑慧提供

羅智強 游淑慧 國民黨

延伸閱讀

天人交戰後 羅智強明天是否辭議員宣布參選受注目

朱立倫羅智強通話選桃園喊卡 游淑慧：以後誰敢接電話

羅智強參選桃園喊卡 連勝文：協調不成就該辦初選

談桃園市長選舉 朱立倫：團結都不一定勝選 沒分裂本錢

相關新聞

朱立倫嗆我就是不要你？游淑慧曝羅智強親口說了這句...

國民黨台北市議員羅智強原本2日要宣布參選桃市長，卻因前一晚與黨主席朱立倫三小時通話喊卡，台北市議員徐巧芯日前爆料，那通電...

本土疫情爆炸蔡總統在哪裡？台灣陷入清零或共存的茫然

新冠肺炎從4月1日開始，本土確診數連日破百。這段時間，蔡總統都在忙什麼？從4月1日到4月5日，她的臉書粉絲頁除了在1日，清明連假前提醒民眾掃墓要做好防疫，其餘分別為她前往新竹空軍基地視察；出席台南市的農產品展售、保護毛小孩活動；以及昨天兒童節宣傳零歲到6歲國家養政策，要幫年輕父母；今天問大家清明節潤餅喜歡包什麼食材？對於全民最關切究竟台灣要走向清零還是共存的防疫政策，不要說總統談話了，連她頻繁更新的臉書也找不到答案。...

周春米車隊狂掃客家庄 43秒冷回應對手指控

民進黨屏東縣長提名初選殺到流血見骨，對於對手暗指花大錢，與國民黨結盟形同吳三桂引清兵入關，爭取提名的立委周春米回應指，勤...

不面對電價上漲 蔡政府只想靠天然氣發電苦果 又是人民吞

拖延到最後一刻，蔡政府上月底決定不漲電價，到6月時再召開電價審議會來討論。蔡政府的盤算有二，首先，剛經歷了303大停電，近月國內各地分傳停電事件，民進黨執政縣市如高雄、台南等地民怨四起，兩市首長陳其邁與黃偉哲多次公開批評台電，此時漲電價必然對民怨火上加油。另一個盤算是寄望俄烏戰爭告一段落後，國際能源價格可以顯著回跌，屆時就有不漲電價的理由。

柯文哲當大母雞 民眾黨目標六都拿1/10議員席次

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，台北市副市長黃珊珊將是黨籍議員參選人母雞，市長柯文哲則是「大母雞」要協助攻下台北市；她也...

被指花千萬 莊瑞雄回擊：去處不明 誰錢花最多還不知道

民進黨屏東縣長提名初選明天登場，對於立委鍾佳濱今早估算對手莊瑞雄初選電視廣告花費逾千萬元，不知錢從哪裡來。被點名的立委莊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。