影／高虹安帶路訪咖啡工廠 柯文哲：新竹比我還熟

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲清明連假返回新竹老家，昨天起一連2天安排多場公開行程與黨籍議員提名人曝光，傳擬代表民眾黨參選新竹市長的立委高虹安全程帶路，柯文哲誇高「新竹比我還熟」，高虹安也認為在新竹市的多次走訪，感受到中間選民支持，年底新竹選舉「第三勢力會有不錯表現」。

高虹安今天早上安排柯文哲等人到新竹市千甲路的赫曼咖啡體驗工廠參訪，總經理王進忠仔細介紹工廠內部機台、咖啡製作流程等，待了1個多小時才轉往竹北下個行程，新竹縣市黨籍議員提名人宋品瑩、蔡文盛、葉國文與林碩彥、陳立基等人到場參與。

金品食品企業總經理王進忠拓展咖啡生產線，在竹市千甲路斥打造赫曼咖啡體驗工廠，內有多部咖啡烘豆等機台自德國進口，並和古董車復刻龍頭合擎公司合作，打造獨一無二的咖啡吧台。高虹安去年底曾來參訪過，趁19日開幕前夕邀請柯文哲來訪。

一連2天在新竹市多個公開行程，高虹安今天受訪依舊未鬆口將參選新竹市長，她說，這樣重大的決定不是說從昨天下午到今天就會改變的，並說自己去年接下市黨部主委，大半時間都在新竹走跳，平常會安排拜會、參與地方活動或辦理民情座談會等。

高說，這2天行程起因柯文哲市長說連假要掃墓，請她安排一些行程到新竹走走看看，自己也將在地方結交的朋友或是有吃過的美食，趁這次機會介紹給市長，昨天去了一趟新竹市兒童藝術節，市長在親子間人氣蠻旺的，也認為從新竹的政黨票表現，到過去第三勢力在立委選舉的斬獲，自己在竹市感受到中道力量，第三勢力表現會不錯。