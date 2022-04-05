出關日篩檢開跑 林右昌：別政治化、今上路已經很趕了
衛福部長陳時中拋出基隆「類普篩」構想，7天後開跑日恰巧是基隆市長林右昌居家隔離出關日，時機快慢引發討論和政治聯想。林右昌今天說，不要什麼事情都政治化去想，篩檢方案有很多細節須討論跟確認，沒有問題才能夠上路，「其實今天上路已經很趕了」。
基隆市3月24日傳出本土疫情並一路擴散，陳時中3月30日到基隆時說，疫情多路散發，要非常提高警覺，宣布「類普篩」構想，並在2天後運送20萬包快篩試劑到基市府。
林右昌4月3日表示是把篩檢計畫取名「全民防疫愛心篩檢」，強調屬自願性質方案，並在昨天說明計畫目標和執行方式。
林右昌說，從陳部長提出類普篩想法，到今天啟動，其實是非常短的時間。在這麼短的時間裡面，市府能夠把執行的配套想清楚，並在過程裡面參考很多批評的人的意見，也參考很多醫療或者是感染專家的建議，包括參與人口數應該要達到一個比例，數據才有一定的意義。
林右昌表示，篩檢方案也要考量後送、後勤能量，以及快篩試還是有雖降低很多，但仍有一定比例偽陽性相關問題。大家不要想說只是試劑拿來，然後把它發下去就沒事。它有非常多的細節必須要討論跟確認，市府必須要確認所有細節跟過程是沒有問題的、無誤的，我們才能夠上路，其實今天上路已經很趕了。
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