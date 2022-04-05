【專家之眼】蔡英文「緩兵之計」 選民認同嗎？

蔡英文政府擴大教召，對草莓兵大加整頓，備受媒體好評。透過具有特定「機構效應」的民意調查與1450網軍排山倒海的帶風向，四個月的義務役，也在一片叫好聲中延長為一年。

不過，延長為一年的義務役只是一個開端而已，隨著蔡政府不斷挑釁大陸、中國武統的聲浪逐漸升高，以及美方要求台灣自籌兵源的壓力愈來愈大，蔡政府恐怕很難拒絕美方的要求而不斷增加義務役的服役期間。問題是，選民能認同蔡英文的「緩兵之計」嗎？

說蔡英文挑釁大陸，不只是藍營的看法，連支持她不遺餘力的美國也認為她「反中」過了頭，反到美中必須聯手「共管台獨」。

蔡英文2016年出任總統後拒絕「九二共識」倒也罷了，兩岸關係最多由熱轉冷，由互動頻繁轉趨不相往來而已。但是，蔡政府還不斷利用「去中國化」、「去孫中山化」、「去古文化」以及「去中國歷史化」的課綱修改，達到與中國大陸劃清界線的目的。

若說蔡英文政府真的那麼「反中」，倒也未必盡然。蔡政府痛批大陸「惠台26條」與「惠台31條」等政策為統戰陰謀或糖衣毒藥，但是卻對中國大陸「包藏禍心」更嚴重的兩岸「經濟合作架構協議」（ECFA) 甘之若飴。平日照三餐罵中國大陸的陸委會，只要一提到ECFA，就好像矮了一大截，低聲下氣到無以復加，唯恐大陸片面取消ECFA。拿了ECFA的好處，還要天天批評大陸，這種事只有民進黨幹得出來。

最讓北京受不了的就是蔡英文2021年的雙十演說竟然提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」。儘管美中兩國以「共管台獨」的方式化解「新兩國論」的危機，但是蔡政府顯然並未就此死心，反而變本加厲繼續鼓動像是陸委會主委邱太三之類的官員提出「兩岸相互承認主權」的違憲之論對大陸進行挑釁。

蔡政府這些猛踩大陸紅線的挑釁動作，不僅引發北京的「殺機」，也引起美國的高度關注。在俄羅斯2月24日攻打烏克蘭之後，不少大陸學者都認為中國領導人習近平可以從俄烏戰爭中學到不少經驗教訓作為未來攻打台灣的參考依據。另一方面，美國也愈來愈擔心台灣蔡政府過度挑釁大陸，卻沒有足夠的能力與北京打一場不對稱的戰爭。

在俄烏戰爭爆發一週後，美國前聯參會主席穆倫上將奉美國總統拜登之命，率領一個由兩黨前任官員組成的特使團訪問台北。除了安撫台灣懷疑美國一旦台海有事不會出兵馳援的台灣民心士氣之外，該特使團最重要的任務就是告訴蔡政府的國防部：台灣必須盡快恢復徵兵制。

這個兩黨特使團的成員都是美國五角大廈與白宮國安會的老手或大行家，一眼就看出台灣擴大教召只不過將草莓兵訓練為資深童子軍而已。原來四個月的義務役，更是形同兒戲，正如《華爾街日報》所描述的只是訓練一批會打掃營房與割草的少爺兵而已。

面對美國兩黨特使團的直球對決，我國國防部長邱國正只有坦率以對。在立法院答詢與接受媒體訪問時，邱部長表示兵役延長不會太長，最多只會將義務役延長到二至三年而已。

邱部長是根據兩岸形勢與國家需要而做出義務役必須延長的研判。不過，義務役究竟應該延長多久，不單純是一個軍事或國防問題，而是一個政治問題。

蔡英文最近表示，她每天都在算計任期還剩下多久，以及可以再做哪些事。無疑，義務役究竟要延長多久、要不要修法延長，以及是否需要考量政治與選舉因素來推出延長義務役的方案，都讓她傷透腦筋。

從最新的發展來看，不修法卻將四個月的義務役延長為一年應該只是一種過渡性的安排，好歹先混過2022年的九合一選舉再說。如果美方的壓力持續不斷，蔡英文政府也可能遲早被迫推出將義務役延長為二到三年的方案。

如果民進黨順利在2024年勝選，蔡英文政府可能會在2024年520前推出將義務役延長二到三年的方案。如果民進黨2024年敗選，蔡政府就會擺爛，將延長義務役的爛攤子丟給另一個執政黨。

對於蔡英文的「緩兵之計」，如果選民都認同的話，那也無話可說，就當做是台灣選民的共業。如果他們不支持她的「緩兵之計」，唯一的辦法就是在2022年的九合一選舉與2024年的總統與立委大選讓民進黨政府得到一個「挑釁大陸卻將戰爭留給台灣人民」的教訓！