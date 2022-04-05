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【專家之眼】民進黨政府要靠誰打仗與維護和平？

聯合報 / 楊穎超/銘傳大學副教授
軍方宣布，國軍已在雪隧導坑深處進駐少量兵力與裝備，密集測試光纖網路通聯。記者洪哲政／翻攝
軍方宣布，國軍已在雪隧導坑深處進駐少量兵力與裝備，密集測試光纖網路通聯。記者洪哲政／翻攝

過去民進黨面對台海和戰策略是：戰爭靠美國，和平偶爾靠自己。會這樣講，是因為民進黨始終用各種明示暗示手法，讓國人相信一旦中共打來，美軍會來救；至於維繫台海和平，雖不承認92共識，但時不時仍會加點軟調，例如陸委會主委邱太三多次說過，對兩岸未來春暖花開的期待。

這是一個「聰明」的辦法。畢竟沒有美國撐腰，人民不會相信台獨有前途；偶爾表達促進交流立場，在兩岸互動與國際宣傳上，也不會陷入被動。然而，烏克蘭戰爭卻似乎反轉了民進黨政府的台海和戰策略。

這是俄烏兩國對台海示範盟國承諾的斤兩，與直接衝突雙方沒有贏家的慘況。面對別人用血淚幫我們上課的良機，台灣各方理應謹慎思考，過去應對兩岸和戰策略的良窳。對民進黨策略的檢驗，最重要關鍵，就是到底有沒有美國撐腰呢？

3月底的一份民調顯示，若中共犯台認為美軍是否可能出兵協防台灣，受訪民眾有34.5%相信會協防，55.9％不相信。相較於去年10月的同一民調結果為，高達六成五認為美國可能出兵協防台灣，只有約二成九認為不會，可發現台人相信美軍會出兵協防的比例大幅下降；同時，認為美軍不可能出兵協防的比例則激增；半年間，從非常樂觀到悲觀，這是一個極不尋常的集體態度轉變。

蔡政府必須要回應這麼大的轉變。目前看來，它的答案是台海戰爭靠自己，和平靠美國。原因之一是政府最近密集釋放我方備戰新聞。由於軍事訊息事涉機敏，一般人沒能力得知太多，通常是在立法院審預算或政府有特別需要時，才會選擇性地透露消息引導輿論風向。

除了發覺延長役期討論苗頭不對，隨即偃旗息鼓外，就以連假這幾天為例，就有國軍全面檢討各作戰區承受第一擊能力，還點出位於國道五號雪山隧道的導坑深處，將開設戰時能接替「衡山指揮所」的聯合作戰指揮所；陸軍則說，將為三軍統建採購城市型與野戰多人乘載型救護車。

海軍也表示，康定級通信暨輪控系統精進案可望於今年完成，同時增列「海上任務支援中心」。它是配合P-3反潛機隊在屏東基地設置，功能是蒐集彙整台灣周遭海域水面、水下、海底等資訊，建立資料庫。

相關新聞出現時間特別，也有些是硬湊的，斧鑿痕跡明顯。包括國防部軍醫局早就提出救護車預算案；而在2015年，反潛機隊還隸屬空軍時，軍方就已說，屏東基地預計2017年施工完畢，除設置P-3C專用棚廠外，還建置海上任務支援中心；蔡總統也曾在2020年前往該單位，視導海軍作戰評估室及反潛機模擬機訓練實況。

至於說和平靠美國原因，則是自蔡政府上任以來，本應扮演兩岸交流溝通角色的海基會被對岸已讀不回，而上任之初一再談期待兩岸春暖花開，並會為這個期許竭盡全力的邱太三主委，上月底在立院的兩岸發言，也旋即被中共國台辦嗆聲。國安局長陳明通則表示，兩岸目前仍維持有電話「線還在」，至於對岸有沒有人接，「看情況再說」。兩岸平時沒有溝通管道，一旦有事，只能靠美國當調人了。

希望蔡政府對俄烏戰爭的反思不僅止於此，也盼台海各方看清這個局面。畢竟把和平鑰匙交到他國手上，萬一對方也想讓台灣扮演烏克蘭的消耗角色就不太妙了。但如果蔡政府認真對待邱主委前日在立院「未來在跟對岸做任何這樣的一個協商或談判」的表示，那麼今日的戰爭準備，還可被視為對未來追求和平儲存本錢，如此則善莫大焉。

雪山隧道除南北車道外，車道下方還有貫穿全線的導坑。記者洪哲政／攝影
雪山隧道除南北車道外，車道下方還有貫穿全線的導坑。記者洪哲政／攝影

美國 台海 俄烏戰爭

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