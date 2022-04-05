疫情多點爆發 屏東縣社區篩檢站兩天篩檢1345人全陰性

疫情多點爆發，屏東縣府舉辦台灣祭音樂活動2日出現確診者足跡，疫情升高，屏東縣府擴大篩檢量能4日開設6處篩檢站，4日篩檢人數484人，全數都是陰性。4日在墾丁派出所、恆春鎮衛生所發放快篩試劑，累計發出4739份。

屏東縣衛生局指出， 3日社區篩檢站共篩檢861人、4日社區篩檢站篩檢484人，兩天累計1345人，PCR篩檢均為陰性。

屏東縣府3日停辦台灣祭，除緊急發出近萬封細胞簡訊通知民眾，並調度家用快篩劑運送至恆春，方便遊客就近前往篩檢，發放家用快篩際，曾與確診者足跡重疊者，可在4日、5日到恆春鎮衛生所、墾丁派出所免費索取，發放時間為上午9時至12時、下午13時至16時，發完為止。

屏縣府表示，民眾如有症狀，請立即到縣內14家責任醫院就醫；如快篩陽性，請馬上聯繫衛生局安排PCR採檢，防疫專線1922或08-7380208。