蔣萬安遭民眾黨攻擊 詹為元：爽的只有陳時中而已

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委蔣萬安與衛福部長陳時中。本報資料照片
國民黨立委蔣萬安與衛福部長陳時中。本報資料照片

國民黨台北市議員擬參選人詹為元今在臉書指出，民眾黨市議員參選人吳怡萱今撰文攻擊欲參選台北市長的國民黨立委蔣萬安，但基層民眾已經夠焦慮了，可不可以不要再互相攻擊了？今天煽動黃珊珊與蔣萬安互咬，得利的人只有衛福部長陳時中，大家真的想看到這種結局嗎？

詹為元表示，黃珊珊支持度多少不重要，他只知道有近四成的台北市民對目前的市政不滿意，大家覺得既不光榮又不幸福，黃珊珊目前就是台北市副市長，難辭其咎吧？

詹為元強調，國民黨的小雞們也沒有因為蔣萬安而感到焦慮，他明明就是一個還沒宣布參選但民調就領先群雄的人，那如果宣布參選動起來後，不就更令人害怕？他不懂一個民調始終第一的人，卻一直被說不夠強，那民調落後蔣萬安的人，豈不連縛雞之力都沒有？

詹為元說，只要有蔣萬安在的場合，基本上小雞們都擠破頭要黏在他旁邊，像他這種不太會卡位的人，被擠出去好幾次，沒人跟蔣萬安站在一起是在哪看到的？合掛看板則是我們這些新人是黨內初選，為了避免厚此薄彼，維持公正，所以基本上不會有蔣萬安聯名的文宣。

詹為元還說，講道活動上遇到的長輩，他聽到稱讚蔣萬安的是黃珊珊的數倍之多；持平來講，他穿國民黨的衣服，長輩們看到他自然講國民黨的人選，「同樣的，吳怡萱穿民眾黨的衣服，他們在你面前不稱讚黃珊珊跑去稱讚蔣萬安豈不白目？」

至於藍營里長為什麼要豎起大拇指，詹為元說，那是因為黃珊珊現在貴為副市長，許多鄰里建設資源掌握在她手上；里長今天不拜託一下黃珊珊，要怎麼爭取里上建設？如果今天黃珊珊辭掉副市長，民眾黨也沒執政，請問還有多少里長願意比大拇指？

最後，蔣萬安提到「以姓蔣為榮」，詹為元強調，那是因為有人攻擊蔣的身世與祖先，跟市政毫無關係，以此來指摘市政活在過去的觀念，這才是真正的稻草人謬誤，「但回到一開始說的，我們這樣吵了這麼多，最後爽到的只有陳時中而已」。

蔣萬安 黃珊珊 國民黨

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