趙少康透露兒童節小知識 原來是這原因政府訂為國定假日

今天是兒童節，中廣董事長趙少康在臉書分享關於兒童節放假的小知識。他指出，馬政府時期已修法將兒童節訂為國定假日，當時內政部發現，未來20年，清明節跟兒童節的重疊頻率很高，決定當兩個節日重疊時，會彈性調整放假時間「一天休假都不會少」。

趙少康說，今年兒童節有4天連假非常珍貴，好不容易放晴，相信許多爸爸媽媽已經帶孩子出門慶祝，要提醒大家，最近疫情再起，出門必需落實防疫措施，戴好口罩勤洗手，該打的疫苗也快去打，避免重症發生，做好跟病毒共存的心理準備。

趙少康表示，身為人父，有時真不敢相信孩子這麼快就長大了，孩子大了，會有自己的交友圈和事業，父母能陪伴他們的時間只能用倒數計算，更要珍惜他們還願意跟父母共處的時光。疫情下，也許在家裡看卡通、公園溜滑梯、打場羽毛球、放放風箏，少去人多的地方，重要的不是去哪些景點、做了什麼，而是「陪伴」。

趙少康說，孩子的童年只有一次，珍惜與孩子相處的每一刻，願每個孩子都能平安、健康、快樂的長大。祝福大家，兒童節快樂。